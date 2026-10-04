Відомі українські актори вирішили виїхати з Києва на зиму (фото)

32-річна українська акторка Катерина Тишкевич, яка вагітна первістком, вирішила виїхати з Києва разом зі своїм чоловіком Валентином Томусяком.

Зіркова родина в Instagram зізналася, що вирішила перезимувати у Вінниці на фоні складного періоду.

Тишкевич та Томусяк виїхали з Києва

Актори пояснили, чому обрали саме це місто.

"Тривога батьків починається далеко до народження дитини. Ми прокинулися о четвертій ранку, від вибухів, від новин, що стріляють наші сусіди-терористи по містах, і від розуміння, що якщо так продовжиться, то ми можемо просто не доїхати на правий берег з нашого лівого у пологовий. Тому цей "план Б" — народжувати у Вінниці та зимувати — стає все більш реальним та актуальним. І ми приїхали на розвідку: переговорити з пологовими, подивитися варіант квартири", — розповіла Катерина.

Видео дня

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк Фото: Instagram

Чому саме Вінниця

Валентин додав, що вони вирішили обрати Вінницю через декілька переваг.

"З Вінниці потяги ходять щодня. І також в Київ можна добратися також, якщо є зйомки. Це буде зручніше, ніж з дальніх якихось міст на Закарпатті. Тож перша причина — це логістика. Вона тут зручніше нам. З можливістю також, якщо нам щось потрібно вдома. Наприклад, ми хочемо дитину вести в клініці, яка знаходиться в Києві. І на планові огляди раз на місяць їздити саме туди. Дай Бог, щоб безпекова ситуація це дозволяла", — зазначив актор.

Ба більше, Тишкевич та Томусяк розвиваються в індуїзмі, медитують та практикують йогу, а Вінниця — це осередок, де мешкає дуже багато людей з їхньої духовної родини.

"Тут усі ті, хто нас підтримує", — зізналася зірка серіалу "Ніщо не трапляється двічі".

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина Тишкевич разом зі своїм чоловіком-актором оголосили про першу вагітність після складного періоду.

Тишкевич, яка провела 10 днів у реанімації, зокрема три дні в комі, відзначила річницю весілля зі своїм чоловіком.

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець після масованих обстрілів Києва взяла молодших дітей, Івана та Катерину, відновлюватися та відсипатися за містом.