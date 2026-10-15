52-річна голлівудська акторка вагітна третьою дитиною (відео)

Голлівудська оскароносна акторка та зірка фільму "Крихітка на мільйон доларів" Гіларі Свонк чекає на третю дитину.

52-річна акторка вже виховує трирічних близнюків. Про вагітність зірка повідомила в Instagram креативним сімейним відео.

Гіларі Свонк вагітна

У ролику акторка, її чоловік Філіп Шнайдер і двоє дітей танцюють у темряві з прикріпленими до одягу неоновими паличками. А в один момент на животі Гіларі з’являється неоновий силует дитини.

"Багато хто запитував, який у мене наступний проєкт… Він вийде у грудні", — написала голлівудська акторка, натякнувши, що малюк народиться вже взимку.

Гіларі Свонк вагітна

Діти Гіларі Свонк

Акторка вперше стала мамою у квітні 2023 року. Тоді, у віці 48 років, Гіларі народила двійню — доньку Аю та сина Ома.

Ще в 37 років Свонк заморозила яйцеклітини, щоб стати мамою в майбутньому.

Видео дня

Гіларі Свонк виховує близнюків Фото: Instagram

В одному з інтерв’ю знаменитість казала, що рада стати мамою саме в такому віці, адже тепер може приділяти спадкоємцям стільки уваги, скільки не змогла раніше.

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