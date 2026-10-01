Вагітна на 8-му місяці, але ніхто не здогадався: Нікітюк розкрила секрет (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара.

Зірка в шоу "Хто зверху" зізналася, що навіть на восьмому місяці вагітності продовжувала працювати на публічних заходах, приховуючи округлий живіт під вільним одягом.

Нікітюк згадала цю історію зі свого життя під час одного з раундів. За словами телеведучої, Вікторія — організаторка заходів і дружина гумориста Юрія Ткача — запросила її вести день народження одного з відомих мешканців Дніпра. Незважаючи на те, що Леся була вже на восьмому місяці вагітності, вона погодилася, одягла вільний одяг і так вміло провела захід, що ані гості, ані колеги нічого не запідозрили.

Леся Нікітюк вагітна Фото: Оля Віхтюк

Дружина Юрія Ткача зізналася, що була здивована, коли через місяць дізналася про народження першої дитини у ведучої. За словами Вікторії, єдине, що здивувало її тоді, це те, що Нікітюк була надзвичайно спокійною і під час роботи весь час сиділа в кріслі.

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Потім Леся провела останні тижні перед пологами вдома, усамітнившись у своїй квартирі, щоб зберегти таємницю аж до самого народження сина, який з'явився на світ в червні 2025 року.

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Крім того, наречений Лесі Нікітюк здивував відповіддю, чи планують вони ще дітей. Реагуючи на цікавість підписників у день народження спільного первістка, чоловік дав неоднозначну відповідь.