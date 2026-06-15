"Третя — і демобілізація": наречений Лесі Нікітюк здивував відповіддю, чи планують вони ще дітей

Українська телеведуча Леся Нікітюк та її коханий-військовослужбовець Дмитро Бабчук спровокували нову хвилю обговорень у мережі після запитань шанувальників про можливе поповнення в родині. Відповідаючи на цікавість підписників у день народження спільного первістка, чоловік дав неоднозначну, але дуже символічну відповідь із притаманним йому гумором.

Приводом для відвертої розмови з аудиторією стало особливе свято — 15 червня їхній син Оскар святкує свій день народження. Користувачі соцмереж не впустили можливості розпитати Дмитра про плани на майбутнє та дізнатися, чи замислюється пара про ще одну дитину.

Військовий вирішив не вдаватися у серйозні подробиці, а натомість віджартувався, провівши паралель між великою родиною та армійською службою.

"Звісно. Потім третій. Та демобілізація", — лаконічно написав Дмитро Бабчук.

Дмитро Бабчук про народження другої дитини Фото: Instagram

Попри непрості реалії воєнного часу, пара продовжує демонструвати оптимізм та разом будувати плани на майбутнє. Сам Дмитро раніше неодноразово наголошував, що родина посідає найважливіше місце у його житті.

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Наречений Лесі Нікітюк

Ведуча та зірка фільму "Песики" почала натякати на ці стосунки восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим обранцем. Згодом стало відомо, що це морський піхотинець Дмитро Бабчук, молодший за зіркову кохану на 8 років.

На початку 2025 року він освідчився Нікітюк у горах. А в червні того ж року в них народився син Оскар. А Леся весь той час майстерно приховувала вагітність до останнього моменту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Леся Нікітюк показала однорічного сина. Малюк почав отримувати подарунки ще напередодні свята.

Старша на 8 років Леся Нікітюк висміяла різницю у віці з нареченим. Зокрема, зірка фільму "Песики" відреагувала на чутки, пов'язані з народженням її сина Оскара рік тому.

Крім того, Леся Нікітюк зізналася, як змінилося її життя після появи сина.