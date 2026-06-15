"Третья — и демобилизация": жених Леси Никитюк удивил ответом на вопрос, планируют ли они завести еще детей

Украинская телеведущая Леся Никитюк и её возлюбленный, военнослужащий Дмитрий Бабчук, вызвали новую волну обсуждений в сети после вопросов поклонников о возможном пополнении в семье. Отвечая на любопытство подписчиков в день рождения их первого ребенка, мужчина дал неоднозначный, но очень символичный ответ с присущим ему юмором.

Поводом для откровенного разговора с аудиторией стал особый праздник — 15 июня их сын Оскар отмечает свой день рождения. Пользователи соцсетей не упустили возможности расспросить Дмитрия о планах на будущее и узнать, задумывается ли пара о еще одном ребенке.

Военный решил не вдаваться в подробности, а вместо этого отшутился, проведя параллель между большой семьей и армейской службой.

"Конечно. Потом третий. И демобилизация", — лаконично написал Дмитрий Бабчук.

Дмитрий Бабчук о рождении второго ребенка Фото: Instagram

Несмотря на сложные реалии военного времени, пара продолжает проявлять оптимизм и вместе строить планы на будущее. Сам Дмитрий ранее неоднократно подчеркивал, что семья занимает самое важное место в его жизни.

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Жених Леси Никитюк

Ведущая и звезда фильма "Песики" начала намекать на эти отношения осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным избранником. Впоследствии стало известно, что это морской пехотинец Дмитрий Бабчук, который моложе своей звездной возлюбленной на 8 лет.

В начале 2025 года он сделал Никитюк предложение в горах. А в июне того же года у них родился сын Оскар. А Леся всё это время искусно скрывала беременность до самого последнего момента.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Леся Никитюк показала своего годовалого сына. Малыш начал получать подарки ещё накануне праздника.

Старшая на 8 лет Леся Никитюк высмеяла разницу в возрасте с женихом. В частности, звезда фильма "Песики" отреагировала на слухи, связанные с рождением ее сына Оскара год назад.

Кроме того, Леся Никитюк рассказала, как изменилась её жизнь после рождения сына.