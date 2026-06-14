Леся Никитюк показала почти годовалого сына: как ведущая называет Оскара (фото)

Украинская телеведущая и главная актриса комедийного фильма "Песики" Леся Никитюк показала своего сына Оскара, которому уже завтра, 15 июня, исполнится один год.

Малыш начал получать подарки накануне праздника. Звездная мамочка опубликовала в Instagram видео с завтрашним именинником.

Леся Никитюк показала сына

Оскар внимательно рассматривал игрушки, которые получил к своему первому дню рождения. Как обычно, Леся не спешит показывать лицо своего первенца публике.

Малыш получил пеликана, игрушку для ванны и машинку с Человеком-пауком.

"Вот уже пришла партия игрушек ко дню рождения… Боже, Осик, куда ты уже влез в этих шортах?" — сказала Леся.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила

В июне 2025 года звезда украинского телевидения впервые стала мамой. Это стало настоящим сюрпризом для поклонников ведущей, ведь до последнего она искусно скрывала беременность. Мальчика назвали Оскаром, но его лицо родители скрывают от камер.

Відео дня

Отцом малыша стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук, который моложе своей знаменитой возлюбленной на 8 лет. Леся начала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года военный сделал Лесе предложение в горах.

Напомним, что ранее Фокус писал, что:

Леся Никитюк показала новый снимок с сыном Оскаром.

38-летняя ведущая с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом.

Кроме того, Леся рассказала, какую свадьбу она хочет устроить со своим возлюбленным, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.