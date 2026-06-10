Леся Никитюк показала в полный рост сына Оскара, которому скоро один год (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый кадр с сыном Оскаром, которому совсем скоро исполнится один годик — уже 15 июня.

Семейным фото звездная мамочка поделилась в Instagram. Леся поблагодарила поклонников за поздравления ее жениха Дмитрия Бабчука с днем рождения.

Леся Никитюк показала сына

"Спасибо всем за поздравления. Боже, такое было ощущение, что это мой день рождения. Спасибо еще раз. Если вы меня спросите, что я подарила Дмитрию — так ребенка!" — сказала звезда экрана.

Оскар на фото внимательно смотрел в окно, традиционно будучи повернутым к камере спиной. Родители пока скрывают его лицо от внимания публики.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила

В июне 2025 года телеведущая неожиданно впервые стала мамой. Ведь до последнего Леся мастерски скрывала беременность. Мальчика назвали Оскаром, но его лицо до сих пор остается за камерой.

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Отцом малыша стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Ведущая начала намекать на их отношения осенью 2024 года. Впоследствии стало известно, что это военный, моложе звездной возлюбленной на 8 лет. В начале 2025 года Дмитрий сделал Лесе предложение в Карпатах.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Напомним, Фокус ранее писал, что:

38-летняя Леся Никитюк с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом.

Телеведущая публично обратилась к жениху и отцу своего сына Оскара, военному Дмитрию Бабчуку.

Кроме того, Леся призналась, какую свадьбу хочет со своим возлюбленным, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.