Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху-воину (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк публично обратилась к жениху и отцу своего сына Оскара, военному Дмитрию Бабчуку.

Сегодня, 9 июня, морской пехотинец празднует свой день рождения. По этому случаю его звездная возлюбленная обратилась к имениннику в Instagram.

Леся написала, что такого мужчину грех не поздравить с днем рождения, показав его фото возле авто.

Дмитрий Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

В частности, Никитюк опубликовала фото любимого с сыном на руках.

"С днем рождения, Розмалевкин", — написала Леся.

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Жених Леси Никитюк

Ведущая и звезда фильма "Песики" начала намекать на эти отношения осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным избранником. Впоследствии стало известно, что это морской пехотинец Дмитрий Бабчук, моложе звездной возлюбленной на 8 лет.

В начале 2025 года он сделал Никитюк предложение в горах. А в июне того же года у них родился сын Оскар. А Леся все то время мастерски скрывала беременность до последнего момента.

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк показала, как с почти годовалым сыном Оскаром пряталась от российского обстрела Киева в ночь на 2 июня.

Телеведущая призналась, какую свадьбу хочет со своим возлюбленным, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.

Кроме того, 38-летняя украинская телеведущая и блогерша с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом.