Леся Никитюк публично обратилась к своему жениху-воину (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк публично обратилась к жениху и отцу своего сына Оскара, военному Дмитрию Бабчуку.
Сегодня, 9 июня, морской пехотинец празднует свой день рождения. По этому случаю его звездная возлюбленная обратилась к имениннику в Instagram.
Леся написала, что такого мужчину грех не поздравить с днем рождения, показав его фото возле авто.
В частности, Никитюк опубликовала фото любимого с сыном на руках.
"С днем рождения, Розмалевкин", — написала Леся.
Жених Леси Никитюк
Ведущая и звезда фильма "Песики" начала намекать на эти отношения осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным избранником. Впоследствии стало известно, что это морской пехотинец Дмитрий Бабчук, моложе звездной возлюбленной на 8 лет.
В начале 2025 года он сделал Никитюк предложение в горах. А в июне того же года у них родился сын Оскар. А Леся все то время мастерски скрывала беременность до последнего момента.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Леся Никитюк показала, как с почти годовалым сыном Оскаром пряталась от российского обстрела Киева в ночь на 2 июня.
- Телеведущая призналась, какую свадьбу хочет со своим возлюбленным, морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.
Кроме того, 38-летняя украинская телеведущая и блогерша с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом.