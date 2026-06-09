Леся Нікітюк публічно звернулася до свого нареченого-воїна (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк публічно звернулася до нареченого та батька свого сина Оскара, військового Дмитра Бабчука.

Сьогодні, 9 червня, морський піхотинець святкує свій день народження. З цієї нагоди його зіркова кохана звернулася до іменинника в Instagram.

Леся написала, що такого чоловіка гріх не привітати з днем народження, показавши його фото біля авто.

Дмитро Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Зокрема, Нікітюк опублікувала фото коханого із сином на руках.

"З днем народження, Розмальовкін", — написала Леся.

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Наречений Лесі Нікітюк

Ведуча та зірка фільму "Песики" почала натякати на ці стосунки восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим обранцем. Згодом стало відомо, що це морський піхотинець Дмитро Бабчук, молодший за зіркову кохану на 8 років.

На початку 2025 року він освідчився Нікітюк у горах. А в червні того ж року в них народився син Оскар. А Леся весь той час майстерно приховувала вагітність до останнього моменту.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк показала, як з майже однорічним сином Оскаром ховалася від російського обстрілу Києва в ніч на 2 червня.

Телеведуча зізналася, яке весілля хоче зі своїм коханим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

Крім того, 38-річна українська телеведуча та блогерка з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.