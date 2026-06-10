Леся Нікітюк показала в повний зріст сина Оскара, якому скоро один рік (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий кадр із сином Оскаром, якому зовсім скоро виповниться один рочок — уже 15 червня.

Сімейним фото зіркова матуся поділилася в Instagram. Леся подякувала прихильникам за привітання її нареченого Дмитра Бабчука з днем народження.

Леся Нікітюк показала сина

"Дякую всім за привітання. Боже, таке було відчуття, що це моє день народження. Пасибі ще раз. Якщо ви мене запитаєте, що я подарувала Дмитру — то ж дитину!" — сказала зірка екрану.

Оскар на фото уважно дивився у вікно, традиційно будучи повернутим до камери спиною. Батьки поки приховують його обличчя від уваги публіки.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила

У червні 2025 року телеведуча несподівано вперше стала мамою. Адже до останнього Леся майстерно приховувала вагітність. Хлопчика назвали Оскаром, але його обличчя досі залишається за камерою.

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Батьком малюка став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Ведуча почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. Згодом стало відомо, що це військовий, молодший за зіркову кохану на 8 років. На початку 2025 року Дмитро освідчився Лесі в Карпатах.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

38-річна Леся Нікітюк з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.

Телеведуча публічно звернулася до нареченого та батька свого сина Оскара, військового Дмитра Бабчука.

Крім того, Леся зізналася, яке весілля хоче зі своїм коханим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.