Леся Нікітюк показала майже однорічного сина: як ведуча називає Оскара (фото)

Українська телеведуча та головна акторка комедійного фільму "Песики" Леся Нікітюк показала сина Оскара, якому вже завтра, 15 червня, виповниться один рік.

Малюк почав отримувати подарунки напередодні свята. Зіркова матуся показала відео із завтрашнім іменинником в Instagram.

Леся Нікітюк показала сина

Оскар уважно оглядав іграшки, які отримав до свого першого дня народження. Традиційно Леся обличчя первістка не поспішає показувати публіці.

Малюк отримав пелікана, іграшку для ванни, машину з Людиною-павуком.

"Це вже ж прийшла партія іграшок до дня народження… Боже, Осік, куди ти вже вліз тими шортами?" — сказала Леся.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила

У червні 2025 року зірка українського телебачення вперше стала мамою. Це стало справжнім сюрпризом для фанатів ведучої, адже до останнього вона майстерно приховувала вагітність. Хлопчика назвали Оскаром, але його обличчя батьки ховають від камер.

Відео дня

Батьком малюка став морський піхотинець Дмитро Бабчук, молодший за зіркову кохану на 8 років. Леся почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року військовий освідчився Лесі в горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк показала новий кадр із сином Оскаром.

38-річна ведуча з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.

Крім того, Леся зізналася, яке весілля хоче зі своїм коханим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.