Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара (фото)

Українська телеведуча та головна героїня фільму "Песики" Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара від нареченого-військового Дмитра Бабчука.

Зірка екрану їздила у справах на Закарпаття, взявши із собою дитину та замовивши трансфер.

Леся Нікітюк показала сина

В Instagram-stories Леся показала, як вони з малюком розмістилися на задніх сидіннях. А однорічному Оскару, як виявилося, дуже подобається їсти в мами на руках.

"Зупинились на перекус, а перекус лише в мами на руках", — написала Нікітюк.

Ба більше, Осик (як називає його мама) розкидав їжу в салоні авто.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Хімчистку беру на себе", — написала Леся.

Оскар розкидав їжу в салоні Фото: Instagram @lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк

У червні 2025 року телеведуча вперше стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі, адже до останнього вона майстерно приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, але його обличчя батьки досі ховають від підписників у соцмережах. Навіть імʼя малюка довго залишалося таємницею.

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Батьком хлопчика став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Леся почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року чоловік освідчився коханій у горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара, з яким вирішила виїхати з Києва після масованих обстрілів.

38-річна зірка з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.

Крім того, Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі.