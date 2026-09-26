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Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара (фото)

Леся Нікітюк показала сина оскара
Леся Нікітюк | Фото: Instagram @lesia_nikituk

Українська телеведуча та головна героїня фільму "Песики" Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара від нареченого-військового Дмитра Бабчука.

Зірка екрану їздила у справах на Закарпаття, взявши із собою дитину та замовивши трансфер.

Леся Нікітюк показала сина

В Instagram-stories Леся показала, як вони з малюком розмістилися на задніх сидіннях. А однорічному Оскару, як виявилося, дуже подобається їсти в мами на руках.

"Зупинились на перекус, а перекус лише в мами на руках", — написала Нікітюк.

Ба більше, Осик (як називає його мама) розкидав їжу в салоні авто.

Леся Нікітюк син
Леся Нікітюк із сином
Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Хімчистку беру на себе", — написала Леся.

леся нікітюк син
Оскар розкидав їжу в салоні
Фото: Instagram @lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк

У червні 2025 року телеведуча вперше стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі, адже до останнього вона майстерно приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, але його обличчя батьки досі ховають від підписників у соцмережах. Навіть імʼя малюка довго залишалося таємницею.

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Батьком хлопчика став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Леся почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року чоловік освідчився коханій у горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі.