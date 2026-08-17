Наречений-військовий Лесі Нікітюк переніс операцію (фото)
Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк та батько її сина Оскара, військовий Дмитро Бабчук, переніс операцію.
Морський піхотинець опинився на лікарняному ліжку. Обранець зірки екрану після хірургічного втручання показався в Instagram та повідомив, що йому прооперували ногу.
Наречений Лесі Нікітюк переніс операцію
На фото видно, що нижня кінцівка Дмитра вкрита гіпсом і зафіксована. Наречений Лесі Нікітюк лежав на лікарняному ліжку усміхнений. Подробиць Бабчук розкривати не став. Проте чоловік налаштований незабаром повертатися на службу.
"Операцію зробили, лапку полагодили, скоро вже на службу. Працюйте, брати", — написав Дмитро.
Тим часом Леся Нікітюк також показала фото ноги коханого у своєму Instagram.
"Я тоді тобі такі на розмір більші візьму", — пожартувала телеведуча, додавши фото довгого взуття.
Наречений Лесі Нікітюк
Зірка фільму "Песики" почала натякати на стосунки з Дмитром восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим обранцем. Згодом стало відомо, що це морський піхотинець, молодший за Лесю на 8 років.
На початку 2025 року воїн освідчився коханій у горах. А в червні того ж року в пари народився син Оскар.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Лесю Нікітюк розкритикували через поїздки горами на квадроциклі, адже це руйнує особливу екосистему Карпат.
- Ведуча показала сина Оскара, якому вже один рік і місяць, в повний зріст.
Крім того, 38-річна зірка з гумором заговорила про різницю у віці з нареченим Дмитром Бабчуком.