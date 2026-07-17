Леся Нікітюк показала однорічного сина в повний зріст (фото)

38-річна українська телеведуча та зірка фільму "Песики" Леся Нікітюк показала сина Оскара, якому вже один рік і місяць.

Зіркова мама опублікувала в Instagram селфі з малюком під час прогулянки літнім лісом.

Леся Нікітюк показала сина

Телеведуча тримала Оскара на руках, поки він уважно щось роздивлявся. Традиційно дитина була повернута до камери спиною, тому його обличчя повністю роздивитися досі не можна. Батьки оберігають приватність сина.

Оскар був одягнутий у білу футболку та світлі шорти.

"Наш малий шпак. І шолодкий масіпун", — написала Леся.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк

У червні 2025 року Нікітюк уперше стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів зірки, адже до останнього вона приховувала вагітність. Малюка назвали Оскаром, але його обличчя батьки ховають від уваги публіки. Навіть імʼя довго залишалося таємницею.

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Батьком хлопчика став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Леся почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року чоловік освідчився коханій в горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара, з яким вирішила виїхати з Києва після масованих обстрілів.

Телеведуча повернулася до свого екстремального хобі — вейксерфінгу.

Крім того, 38-річна зірка з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.