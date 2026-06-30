Леся Нікітюк вразила фігурою через рік після пологів (фото)

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк повернулася до свого екстремального хобі — вейксерфінгу. Востаннє зіока екрану ставала на дошку ще до народження сина Оскара.

Ефектними кадрами з літньої відпустки наприкінці червня Леся поділилася в Instagram.

Леся Нікітюк показала фігуру

Цього літа Нікітюк надала перевагу активному відпочинку в Києві. Ведуча захотіла покататися на вайксерфі, а також позайматися на баланс-борді.

Навички Леся за понад рік не розгубила. Вона доволі вправно підкорювала хвилю на вейкборді. Зірка пожартувала, що востаннє мала приїхати на вейксерфінг у день, коли народила Оскара, але скасувала заняття.

Зокрема, головна акторка фільму "Песики" показала свій міцний прес у яскравій сукні.

Леся Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Нікітюк і під час вагітності зберігала хорошу форму, адже до останнього приховувала свій стан, що стало причиною для поширення пліток, нібито зірка скористалася послугами сурогатної матері. Нещодавно телеведуча остаточно розвінчала міфи: "Я народжувала сама. Ніяких сурогатних матерів".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська телеведуча та головна акторка комедійного фільму "Песики" Леся Нікітюк показала сина Оскара.

38-річна ведуча з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.

Крім того, Нікітюк поділилася у своїх соцмережах зворушливим сімейним кадром.