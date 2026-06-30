Леся Нікітюк вразила фігурою через рік після пологів (фото)
Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк повернулася до свого екстремального хобі — вейксерфінгу. Востаннє зіока екрану ставала на дошку ще до народження сина Оскара.
Ефектними кадрами з літньої відпустки наприкінці червня Леся поділилася в Instagram.
Леся Нікітюк показала фігуру
Цього літа Нікітюк надала перевагу активному відпочинку в Києві. Ведуча захотіла покататися на вайксерфі, а також позайматися на баланс-борді.
Навички Леся за понад рік не розгубила. Вона доволі вправно підкорювала хвилю на вейкборді. Зірка пожартувала, що востаннє мала приїхати на вейксерфінг у день, коли народила Оскара, але скасувала заняття.
Зокрема, головна акторка фільму "Песики" показала свій міцний прес у яскравій сукні.
Нікітюк і під час вагітності зберігала хорошу форму, адже до останнього приховувала свій стан, що стало причиною для поширення пліток, нібито зірка скористалася послугами сурогатної матері. Нещодавно телеведуча остаточно розвінчала міфи: "Я народжувала сама. Ніяких сурогатних матерів".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українська телеведуча та головна акторка комедійного фільму "Песики" Леся Нікітюк показала сина Оскара.
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Крім того, Нікітюк поділилася у своїх соцмережах зворушливим сімейним кадром.