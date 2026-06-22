Леся Нікітюк показала нове фото сина Оскара з молодшим від неї батьком-воїном

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася у своїх соцмережах зворушливим сімейним кадром. Знаменитість показала хлопчика Оскара на руках у його батька, який захищає Україну на фронті.

Новим знімком зірка екрану поділилася у своїх Instagram-сториз (@lesia_nikituk) з нагоди Дня батька. На оприлюдненому фото Дмитро Бабчук ніжно тримає на руках малюка у смугастій футболці. На руці воїна, який міцно обіймає дитину, видно масивне татуювання, а сам кадр зроблено на тлі дерев.

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином Оскаром Фото: Instagram

"З Днем Батька @special_my_profession", — лаконічно підписала світлину Леся Нікітюк.

Наречений Лесі Нікітюк

Ведуча та зірка фільму "Песики" почала натякати на стосунки з Дмитром восени 2024 року, публікуючи фото із загадковим обранцем. Згодом стало відомо, що це морський піхотинець Дмитро Бабчук, молодший за зіркову кохану на 8 років.

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На початку 2025 року він освідчився Нікітюк у горах. А в червні того ж року в них народився син Оскар. А Леся весь той час майстерно приховувала вагітність до останнього моменту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Леся Нікітюк показала однорічного сина. Малюк почав отримувати подарунки напередодні дня народження, яке родина святкує 15 червня.

Старша на 8 років Леся Нікітюк висміяла різницю у віці з нареченим. Зокрема, зірка фільму "Песики" відреагувала на чутки, пов'язані з народженням її сина Оскара рік тому.

Крім того, Леся Нікітюк зізналася, як змінилося її життя після появи сина.