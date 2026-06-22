Леся Никитюк опубликовала новое фото своего сына Оскара с его отцом — воином, который моложе ее
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в своих соцсетях трогательным семейным снимком. Знаменитость показала мальчика Оскара на руках у его отца, который защищает Украину на фронте.
Новым снимком звезда экрана поделилась в своих Instagram-сториз (@lesia_nikituk) по случаю Дня отца. На опубликованном фото Дмитрий Бабчук нежно держит на руках малыша в полосатой футболке. На руке воина, крепко обнимающего ребенка, видна массивная татуировка, а сам кадр сделан на фоне деревьев.
"С Днём отца, @special_my_profession", — лаконично подписала фотографию Леся Никитюк.
Жених Леси Никитюк
Ведущая и звезда фильма "Песики" начала намекать на отношения с Дмитрием осенью 2024 года, публикуя фото с загадочным избранником. Впоследствии стало известно, что это морской пехотинец Дмитрий Бабчук, который моложе своей знаменитой возлюбленной на 8 лет.
В начале 2025 года он сделал Никитюк предложение в горах. А в июне того же года у них родился сын Оскар. А Леся всё это время искусно скрывала беременность до самого последнего момента.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Леся Никитюк показала своего годовалого сына. Малыш начал получать подарки накануне дня рождения, который семья отмечает 15 июня.
- Старшая на 8 лет Леся Никитюк высмеяла разницу в возрасте с женихом. В частности, звезда фильма "Песики" отреагировала на слухи, связанные с рождением её сына Оскара год назад.
Кроме того, Леся Никитюк рассказала, как изменилась её жизнь после рождения сына.