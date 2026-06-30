Леся Никитюк поразила своей фигурой через год после родов (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк вернулась к своему экстремальному хобби — вейксерфингу. Последний раз она выходила на доску ещё до рождения сына Оскара.

В конце июня Леся поделилась в Instagram эффектными снимками с летнего отпуска.

Леся Никитюк продемонстрировала фигуру

Этим летом Никитюк предпочла активный отдых в Киеве. Ведущая захотела покататься на вайксерфе, а также позаниматься на баланс-борде.

Леся не утратила навыки за год с лишним. Она довольно ловко покоряла волну на вейкборде. Звезда пошутила, что в последний раз должна была приехать на вейксерфинг в день, когда родила Оскара, но отменила занятие.

В частности, главная актриса фильма "Песики" продемонстрировала свой подтянутый пресс в ярком платье.

Леся Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Никитюк и во время беременности сохраняла хорошую форму, ведь до последнего скрывала своё состояние, что стало поводом для распространения слухов о том, будто бы звезда воспользовалась услугами суррогатной матери. Недавно телеведущая окончательно развеяла мифы: "Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская телеведущая и главная актриса комедийного фильма "Песики" Леся Никитюк показала своего сына Оскара.

38-летняя ведущая с юмором рассказала о разнице в возрасте со своим женихом.

Кроме того, Никитюк поделилась в своих соцсетях трогательным семейным снимком.