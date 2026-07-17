Леся Никитюк показала своего годовалого сына в полный рост (фото)

38-летняя украинская телеведущая и звезда фильма "Песики" Леся Никитюк показала своего сына Оскара, которому уже исполнился год и месяц.

Звездная мама опубликовала в Instagram селфи с малышом во время прогулки по летнему лесу.

Леся Никитюк показала сына

Телеведущая держала Оскара на руках, пока он внимательно что-то рассматривал. По традиции ребенок был спиной к камере, поэтому его лицо до сих пор невозможно рассмотреть полностью. Родители заботятся о приватности сына.

Оскар был одет в белую футболку и светлые шорты.

"Наш маленький скворец. И сладкий масипун", — написала Леся.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк

В июне 2025 года Никитюк впервые стала мамой. Это стало сюрпризом для поклонников звезды, ведь до последнего она скрывала беременность. Малыша назвали Оскаром, но его лицо родители скрывают от внимания публики. Даже имя долго оставалось тайной.

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Отцом мальчика стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Леся начала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года мужчина сделал предложение любимой в горах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк показала своего годовалого сына Оскара, с которым решила уехать из Киева после массированных обстрелов.

Телеведущая вернулась к своему экстремальному хобби — вейксерфингу.

Кроме того, 38-летняя звезда с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом.