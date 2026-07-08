Леся Никитюк уехала из Киева с годовалым сыном Оскаром (фото)

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала своего годовалого сына Оскара, с которым решила уехать из Киева после массированных обстрелов.

В Instagram кинозвезда призналась, что сейчас возвращается домой, в родной Хмельницкий, к родителям.

Леся Никитюк показала сына

"Дорога в Хмельницкую область. Побывала в Киеве. Спасибо", — написала Леся.

Позже звездная мамочка опубликовала фото в цветущем саду с маленьким Оскаром, сидевшим в коляске. Лицо малыша, как и практически на всех остальных снимках, не видно.

"Мое солнышко", — подписала снимок телеведущая.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк

В июне прошлого года ведущая впервые стала мамой. Это стало настоящим сюрпризом для поклонников Никитюк, ведь до последнего она скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром, но родители не показывают его лицо перед камерами. Даже имя долгое время оставалось в секрете.

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Отцом мальчика стал военный Дмитрий Бабчук. Телеведущая начала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года морской пехотинец сделал звезде предложение в горах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк вернулась к своему экстремальному увлечению — вейксерфингу.

Морской пехотинец Дмитрий Бабчук порадовал поклонников фотографией своего годовалого сына Оскара.

Кроме того, 38-летняя ведущая с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом.