Леся Нікітюк виїхала з Києва з однорічним сином Оскаром (фото)

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала однорічного сина Оскара, з яким вирішила виїхати з Києва після масованих обстрілів.

В Instagram зірка екрану зізналася, що поки повертається додому, у рідний Хмельницький, до батьків.

Леся Нікітюк показала сина

"Дорога на Хмельниччину. В Києві побула. Дякую", — написала Леся.

Згодом зіркова матуся показала фото у квітучому саду з маленьким Оскаром, який сидів у візочку. Обличчя малюка, як і на практично всіх інших кадрах, побачити не можна.

"Моє сонечко", — підписала кадр телеведуча.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк

У червні минулого року ведуча вперше стала мамою. Це стало справжнім сюрпризом для фанатів Нікітюк, адже до останнього вона приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, але його обличчя батьки ховають від камер. Навіть імʼя довго залишалося в секреті.

Відео дня

Батьком хлопчика став військовий Дмитро Бабчук. Телеведуча почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року морський піхотинець освідчився зірці в горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк повернулася до свого екстремального хобі — вейксерфінгу.

Морський піхотинець Дмитро Бабчук замилував фото однорічного сина Оскара.

Крім того, 38-річна ведуча з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.