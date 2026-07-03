Наречений Лесі Нікітюк вперше показав обличчя їхнього сина (фото)

Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк, морський піхотинець Дмитро Бабчук, замилував фото їхнього однорічного сина Оскара.

В Instagram воїн попозував у чорному образі з малюком на руках, який був одягнений у бежеві штани та блакитну кофтинку.

Наречений Лесі Нікітюк показав сина

Уперше коханий Нікітюк показав обличчя Оскара, але приховав його очі.

"Син військового та телеведучої", — написав Дмитро під фото.

А Леся в коментарях посміялася з підпису коханого.

У коментарях підписники Дмитра пишуть, що помітили схожість малюка з татом: "Які гарні. Схожий на тата", "Татові губенята", "Все одно видно, що татова копія".

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram

Син Лесі Нікітюк

У червні минулого року зірка телебачення вперше стала мамою. Це стало справжнім сюрпризом для фанатів Лесі, адже до останнього вона майстерно приховувала вагітність. Малюка назвали Оскаром, але його обличчя батьки ховають від камер.

Відео дня

Батьком хлопчика став військовий Дмитро Бабчук, молодший за Лесю на 8 років. Телеведуча почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року морський піхотинець освідчився коханій у горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк повернулася до свого екстремального хобі — вейксерфінгу.

Українська телеведуча та головна акторка комедійного фільму "Песики" показала сина Оскара.

Крім того, 38-річна ведуча з гумором заговорила про різницю у віці зі своїм нареченим.