Жених Леси Никитюк впервые показал лицо их сына (фото)

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, морской пехотинец Дмитрий Бабчук, поделился очаровательным фото их годовалого сына Оскара.

В Instagram воин сфотографировался в чёрном наряде с малышом на руках, который был одет в бежевые штаны и голубую кофточку.

Жених Леси Никитюк показал сына

Впервые возлюбленный Никитюк показал лицо Оскара, но скрыл его глаза.

"Сын военного и телеведущей", — написал Дмитрий под фотографией.

А Леся в комментариях посмеялась над подписью своего возлюбленного.

В комментариях подписчики Дмитрия пишут, что заметили сходство малыша с папой: "Какие красивые. Похож на папу", "Папины губки", "Все равно видно, что папина копия".

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram

Сын Леси Никитюк

В июне прошлого года телезвезда впервые стала мамой. Это стало настоящим сюрпризом для поклонников Леси, ведь до последнего она искусно скрывала беременность. Мальчика назвали Оскаром, но родители не показывают его лицо перед камерами.

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Отцом мальчика стал военный Дмитрий Бабчук, который младше Леси на 8 лет. Телеведущая начала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года морской пехотинец сделал предложение любимой в горах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк вернулась к своему экстремальному увлечению — вейксерфингу.

Украинская телеведущая и главная актриса комедийного фильма "Песики" показала своего сына Оскара.

Кроме того, 38-летняя ведущая с юмором заговорила о разнице в возрасте со своим женихом.