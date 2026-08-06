Лесю Нікітюк розкритикували через кадри з Карпат: що вона зробила (фото)

Українську телеведучу Лесю Нікітюк розкритикували через поїздки горами на квадроциклі, адже це руйнує особливу екосистему Карпат.

У Threads розгорілася палка дискусія щодо цього питання, а ведуча вже відреагувала.

Лесю Нікітюк розкритикували через джипінг

"Леся Нікітюк катається горами і одразу показує наслідки таких розваг. Оце рівень інфлюенсерства. Зразу 2 в 1", — написала журналістка Фокусу в соцмережі.

У коментарях люди засудили вчинок зірки. Були й ті, хто каже, що спершу людині треба спокійно пояснити проблему, а не критикувати одразу:

"Я дуже активно виступаю проти джипів у Карпатах, але останнім часом зрозуміла, що до людей, які вперше припустилися такої помилки, варто звертатися спокійніше. Якщо людина перший чи другий раз приїхала в Карпати, вона бачить, що всюди пропонують поїздки на джипах. Логічно припустити, що якщо це відкрито рекламують і продають, то це нормально. Більшість просто не знає, яку шкоду це завдає природі".

"Джипінг в Карпатах має бути заборонений!"

"Жаль, що люди з великою аудиторією таке роблять, але сподіваюсь вона розібралася в темі і на майбутнє не повторить свої помилок".

"Дорога до населеного пункту чи ні, але якби не десятки цих корит щодня на цих дорогах, то вони б мали куди інший вигляд".

Відео дня

Фото: Threads

Реакція Лесі Нікітюк

На фоні суспільного обурення Леся Нікітюк уже відреагувала та наголосила, що буде розбиратися з проблемою.

"І тут мені написало багато небайдужих і розумних людей, які дбають про репутацію Іванівни, а найголовніше — знають проблему джипінгу у горах. Якщо я зробила помилку, я її визнаю", — написала ведуча.

Згодом вона наголосила, що каталася дорогою, призначеною для мешканців місцевого села, тому не порушила закон. Також Нікітюк поділилася дописом, у якому детально описано негативні наслідки джипінгу для гір — руйнуються ґрунт та ландшафт, шум і стрес для тварин, руйнуються цілі мікросвіти, забруднюються вода та ґрунт.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогер Іван Мельничин з Ужгорода, який прославився відео з ромкою Світланою, потрапив у скандал через поїздки горами на квадроциклах.

Леся Нікітюк показала сина Оскара, якому вже один рік і місяць, в повний зріст.

Крім того, 38-річна зірка з гумором заговорила про різницю у віці з нареченим Дмитром Бабчуком.