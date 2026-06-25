Відомий блогер оскандалився через фото з Карпат: що він зробив

Блогер Іван Мельничин з Ужгорода, який прославився відео з ромкою Світланою, потрапив у скандал через поїздки горами на квадроциклах. Люди наголошують, що такі дії руйнують унікальну екосферу Карпат.

У Threads блогер показав фото зі своєї подорожі, але отримав не ту реакцію, на яку чекав. Українці швидко розповіли, що не так на знімках.

"Я не знаю, чи буду жити завтра. Тому живу сьогодні. Я вдячний за можливість займатися справою, яка мені справді подобається. Я щодня розвиваюся, знайомлюся з цікавими людьми та допомагаю іншим зробити перші кроки. Дякую кожному, хто вже довіряє мені та йде цим шляхом разом зі мною. Це справді цінно", — написав Іван.

Мельничина "рознесли" через фото з Карпат

У коментарях українці різко розкритикували блогера:

"Вирішив бути довбо**бом публічно".

"Не знаю, що буде завтра, тому руйнуєте гори сьогодні".

"Джипінг в горах — екологічний вандалізм. Він існує тільки в Україні і має, на жаль, величезний попит невігласів".

"Ще так пафосно нищення Карпат ніхто не називав".

"Жаль, що не злетіли тим квадріком з гори".

"Це той додік, який заробляє на експлуатації жінки з психічним захворюванням. Руйнування Карпат цілком доповнює портрет".

"Боже, бідні мої горятка. Ви, як росіяни, які нищать все, до чого торкаються".

"А ви знаєте, що заборонено їздити таким транспортом у горах і псувати природу? Невже настільки не логічно? Ще і пишаєтеся тим, що знищуєте природу".

Відео дня

Блогера Мельничина розкритикували Фото: Threads

Реакція блогера

Іван уже відреагував на хейт. Він опублікував у сторіс відео, у якому пояснив, що не бачить своєї провини, а сам природу дуже любить.

"Нарешті взяв поїхав в гори, насолодитися природою, краєвидами. І тут в другий бік знайшлися люди, які почали мене критикувати, що я нищу природу, гори мотоциклами і так далі. Я розумію прекрасно вас. Я сам такий точно, що я дуже люблю природу. Я не люблю, коли зрізають дерева… Але я виїхав в гори по тій дорозі, яка там вже є. Я виїхав в гори просто покататися. Я не пішов нищити природу. Я не пішов їздити там, де не можна. Там їздять туристині автобуси… Там їздять інші машини. Я тут при чому? Ви мене зробили крайнього, ніби я там щось наробив", — сказав блогер.

Реакція Івана Мельничина Фото: Instagram

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