Українці масово скасовують підписки на Netflix: що сталося (фото)

Напередодні стало відомо, що стримінговий сервіс Netflix придбав права на два нові сезони російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь" і продовжив ліцензію на його показ у понад 100 країнах світу.

Реакції українців на такі новини довго чекати не довелося. У Threads понеслася хвиля дописів з критикою Netflix.

Українці відписуються від Netflix

Люди пишуть, що на 5-й рік повномасштабної війни такі дії неприпустимі:

"Сьогодні скасував підписку на @netflix. Поки триває війна, вони не просто лишили у себе "Машу та Ведмедя" — вони продовжили й розширили права: два нові сезони, понад 100 країн, включно зі США, Канадою та Європою. Російський мультфільм. Російська "мʼяка сила" для дітей по всьому світу — позитивний образ РФ, радянська символіка, мілітарні мотиви. А я просто не хочу, щоб мої гроші це оплачували".

"Можливо, і швидше за все, моє "фе" для Netflix — крапля в морі. Але я не позбавлена права своє "фе" висловлювати. Розширювати і продовжувати права на російський мультик в 2026 році — це крінж, @netflix. Тому приєднуюсь до бойкотування цього стрімінгового сервісу".

"Ні, не шкода, що я йду. Шкода, що @netflix на 5 рік повномасштабної війни не вивчили, що Росія — це країна-терористка і її методи "м'якої сили" — клята пропаганда".

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Українці відписуються від Netflix Фото: Threads

Українці відписуються від Netflix Фото: Threads

Українці відписуються від Netflix Фото: Threads

Втім, були і думки про те, що масові відписки зменшать дубляж українською та покупку українських проєктів.

"Зрештою, якщо статистика впаде, Netflix просто побачить, що український регіональний ринок просідає, і вирішить, що витрачати гроші на дубляж та купівлю локального контенту більше невигідно. Це той випадок, коли емоційний бойкот може стати пострілом собі ж у ногу. Виходить, що через якийсь один мультфільм люди готові власноруч забрати гроші в українського дубляжу та нашого кінематографа. Це схоже радше на дитячу образу, аніж на реальний, дієвий спротив", — написав користувач мережі з ніком sergiy_co.

Фото: Threads

Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У грудні 2025 року голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що російський мультсеріал "Маша і Ведмідь" досі не заборонений в Україні, оскільки жоден державний орган не виніс питання про санкції на розгляд РНБО.

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