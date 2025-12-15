В Україні досі популярний російський мультик "Маша і Ведмідь": чому його не заборонили

Попри повномасштабну війну РФ проти України українські діти продовжують дивитися популярний російський мультик "Маша і Ведмідь". За словами нардепа Ярослава Юрчишина, його досі не заборонили, бо жоден орган не виніс це рішення на РНБО.

Про відсутність санкцій проти російського мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні народний депутат від фракції "Голос", голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 15 грудня. За його словами, над забороною культурного продукту РФ наразі працює Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони, проте органу, який би виніс на засідання рішення про запровадження санкцій, немає.

Юрчишин зазначив, що очікує на офіційне подання від Служби безпеки України.

"Я дуже сподіваюся, що СБУ подасть на санкціонування", — сказав нардеп.

Він додав, що Національна поліція та Міністерство культури не ініціювали подання від Кабінету міністрів, хоча й підтримали цю ініціативу на словах.

"Мені дуже прикро, що ні Нацполіція, ні Мінкульт не ініціювали подання з боку Кабміну. Ну якщо вони за, то, напевно, не на словах, а на ділі варто блокувати цю історію", — сказав Юрчишин.

"Маша і Ведмідь": які загрози несе російський мультик

Мультсеріал "Маша та Ведмідь" від російської студії "Анімаккорд" не втратив популярності серед українських дітей навіть після повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року.

Нардеп Ярослав Юрчишин 16 жовтня 2025 року повідомляв, що поліція підтвердила зв'язок мультфільму "Маша і Ведмідь" із РФ. Нардеп зазначав, що в кількох епізодах головна героїня з'являється "в совєцькій фуражці та шапці танкіста", та її витівки завжди лишаються безкарними, а видання The Times порівнювало Машу з президентом РФ Володимиром Путіним.

У вересні режисер-мультиплікатор, автор анімації "Мавка. Лісова пісня" Олег Маламуж розповідав, що поведінка головної героїні російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь" може нести загрозу для дитячої психіки. За його словами, копіюючи Машу, діти в 12-15 років ризикують стати "нерегульованими підлітками". Водночас видання detector.media зазначало, що на YouTube російський канал "Маша та Ведмідь", адаптований і перекладений під українську аудиторію, станом на 2025 рік мав понад 800 млн переглядів. За підрахунками журналістів, за рік росіяни могли заробити на українських глядачах 2,4 млн доларів.