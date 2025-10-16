Поліція підтверджує зв'язок мультфільму "Маша і Ведмідь" із РФ, — нардеп

За словами народного депутата Ярослава Юрчишина, мультфільм має український переклад, але це тільки адаптація контенту. У разі застосування санкцій проти "Маші та Ведмедя" поліція готова взяти участь в обмеженні його на території України.

Про це у Facebook повідомив народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який раніше звернувся до НПУ із запитом щодо можливих зв'язків мультфільму "Маша і Ведмідь" із РФ.

"У відповіді на звернення Національна поліція вказала на ймовірні зв'язки з РФ. Офіційні ресурси мультфільму вказують на посилання на сторінку в соцмережі VK (заблокована в Україні). Сам же сайт розміщений на домені РФ. Але при переході відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен, без прив'язки до Росії", — ідеться в повідомленні.

Юрчишин зазначає, що мультфільм має український переклад, але це тільки адаптація контенту.

"Імперські наративи нікуди не зникли: видання The Times порівнює Машу з Путіним і вказує, що це може бути м'яка сила РФ. Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації йдуть російській анімаційній студії", — пояснює парламентарій.

За його словами, у зверненні йому повідомили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні, а Кабінет Міністрів України розписав лист на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКРЗК та іншим відомствам.

"Мультфільми — це величезне поле роботи, куди заходить РФ, щоб увірватися в мізки нашим дітям. Батьки часто не звертають уваги, що вмикають малечу в ютубі. Маємо вичистити це поле від російського контенту і стимулювати створення свого продукту. Бо, як бачимо, роспропаганда заходить абсолютно всюди, де може це зробити", — наголосив депутат.

Ярослав Юрчишин нагадав, що раніше експертка з YouTube Ольга Тищук-Вольська та фахівчиня з медіа-гігієни Оксана Мороз виявили в мультфільмі "Маша і Ведмідь" маркери роспропаганди: дівчинка залишається завжди безкарною та з'являється в кількох епізодах у радянському кашкеті та шапці танкіста.

"Мілітаризація, починаючи з раннього віку, це звичайна історія для РФ", — констатують вони.

Як альтернативу контенту виробництва РФ Юрчишин пропонує застосунок "Бробакс" від "Суспільне Мовлення" — цифрову платформу дитячого контенту, де зібрано понад 250 годин дитячого контенту: мультсеріали та повнометражні мультики, пізнавальні дитячі шоу, мультфільми жестовою мовою і каталог аудіоказок.

Раніше повідомлялося, що автор анімації "Мавка. Лісова пісня" Олег Маламуж назвав загрози, які несе дітям мультфільм "Маша і Ведмідь".

Нагадаємо, ще 2018 року Лариса Ніцой говорила, що за допомогою мультика "Маша і Ведмідь" Росія намагається створити собі образ "пухнастої", дружньої та доброзичливої країни, якою насправді не є.