Полиция подтверждает связь мультфильма "Маша и Медведь" с РФ, — нардеп

По словам народного депутата Ярослава Юрчишина, мультфильм имеет украинский перевод, но это только адаптация контента. В случае применения санкций против "Маши и Медведя" полиция готова принять участие в ограничении его на территории Украины.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, который ранее обратился в НПУ с запросом по поводу возможных связей мультфильма "Маша и Медведь" с РФ.

"В ответе на обращение Национальная полиция указала на вероятные связи с РФ. Официальные ресурсы мультфильма указывают на ссылку на страницу в соцсети VK (заблокирована в Украине). Сам же сайт размещен на домене РФ. Но при переходе происходит перенаправление на якобы нейтральный домен, без привязки к России", — говорится в сообщении.

Юрчишин отмечает, что у мультфильма — украинский перевод, но это только адаптация контента.

"Имперские нарративы никуда не исчезли: издание The Times сравнивает Машу с Путиным и указывает, что это может быть мягкая сила РФ. Есть еще сугубо экономический фактор: деньги по монетизации идут российской анимационной студии", — объясняет парламентарий.

По его словам, в обращении ему сообщили, что в случае применения санкций против мультфильма Нацполиция готова принять участие в ограничении контента в Украине, а Кабинет Министров Украины расписал письмо на выполнение Службе безопасности, Нацсовету по телевидению и радиовещанию, СНБО, МВД, МКСК и другим ведомствам.

"Мультфильмы – это огромное поле работы, куда заходит РФ, чтобы ворваться в мозги нашим детям. Родители часто не обращают внимания, что включают малышей в ютубе. Должны вычистить это поле от русского контента и стимулировать создание своего продукта. Ибо, как видим, росспропаганда заходит абсолютно всюду, где может это сделать", — подчеркнул депутат.

Ярослав Юрчишин напомнил, что ранее эксперт по YouTube Ольга Тищук-Вольская и специалист по медиа-гигиене Оксана Мороз обнаружили в мультфильме "Маша и Медведь" маркеры росспропаганды: девочка остается всегда безнаказанной и появляется в нескольких эпизодах в советской фуражке и шапке танкиста.

"Милитаризация, начиная с раннего возраста, это обычная история для РФ", — констатируют они.

В качестве альтернативы контенту производства РФ Юрчишин предлагает приложение "Бробакс" от "Суспільне Мовлення" — цифровую платформу детского контента, где собраны свыше 250 часов детского контента: мультсериалы и полнометражные мультики, познавательные детские шоу, мультфильмы на жестовом языке и каталог аудиосказок.

Ранее сообщалось, что автор анимации "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж назвал угрозы, которые несет детям мультфильм "Маша и Медведь".

Напомним, еще в 2018 году Лариса Ницой говорила, что с помощью мультика "Маша и Медведь" Россия пытается создать себе образ "пушистой", дружеской и доброжелательной страны, которой на самом деле не является.