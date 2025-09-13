"Маша и Медведь": режиссер рассказал об угрозах, которые несет российский мультсериал родителям и детям

Поведение главной героини российского анимационного проекта "Маша и Медведь" очень опасно с точки зрения психологии и взрослые могут получить абсолютно нерегулируемых подростков.

Related video

Маша является очень агрессивным и эгоистичным ребенком, который не чувствует границ других и который удовлетворяет только свои потребности, описал в разговоре с изданием "Телеграф" персонажа ленты режиссер-мультипликатор, автор анимации "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж.

Маше, отметил он, практически все позволено и с ней никто не может справиться.

"И если, условно, несколько миллионов детей будут смотреть в течение нескольких месяцев именно на такое поведение, то как вы думаете, кого они будут копировать? А потом родители в 12-15 лет получат абсолютно нерегулируемых подростков", — подчеркнул он.

Даже раньше взрослые могут столкнуться с проблемой, что их ребенок не понимает нормального поведения, поскольку тот уже научился, что он является "центром земли" и ему можно все.

Важно

Режиссер "Мавки" Олег Маламуж: "Мы из трагедии сделали мультфильм со счастливым финалом"

Ребенок может агрессировать, быть токсичным, из него может вырасти подросток, который спокойно будет абьюзить других, потому что именно такую "норму поведения" он видел с детства.

"И здесь к родителям вопрос: мы хотим, чтобы у нас были такие дети?", — спросил Олег Маламуж.

Как отмечало издание detector.media, в Украине рейтинг самых популярных детских каналов на сервисе потокового видео Youtube возглавляет российский канал "Маша и Медведь". Он переведен и адаптирован под украинскую аудиторию и сейчас только за 2025 год имеет более 800 млн просмотров.

И хотя с началом полномасштабной войны платформа остановила доступ к монетизации для пользователей из России, через украиноязычный ютуб-канал "Маша и медведь", если очень грубо посчитать, россияне в этом году, вероятно, заработали на украинских зрителях 2,4 миллиона долларов.

Фокус писал, что герой мультфильма "Мавка" Жабокиц Квусь вызвал культовое поклонение у детей.

Напомним, в конце августа умер автор мультфильмов "Доктор Айболит", "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля" Радна Сахалтуев.