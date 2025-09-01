Умер народный художник Украины Радна Сахалтуев: автор "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля"

Украина потеряла одного из самых выдающихся художников анимации. На 91-м году ушел из жизни Радна Сахалтуев — народный художник Украины, который оставил после себя яркое наследие в мире мультипликации и книжной иллюстрации. Его работы стали знаковыми для нескольких поколений зрителей.

Related video

О смерти художника сообщил кинокритик Сергей Трымбач 31 августа.

Умер Радна Сахалтуев: что о нем известно

Радна Сахалтуев родился в Улан-Удэ (Бурятия) в семье служащих. В 1955 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на курс художника анимационного кино, и после выпуска по распределению попал на работу в Киев.

Сахалтуев был соавтором легендарных мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ". Он работал на киностудии "Киевнаучфильм", где вместе с единомышленниками формировал украинскую школу анимации. Также художник создавал иллюстрации для журналов "Перец", "Познайка" и многих детских книг.

Коллеги вспоминают художника как человека с уникальным чувством юмора и фантазии, умевшего дарить зрителям свет и легкость даже в самых серьезных сюжетах.

В 2022 году Радна Сахалтуев рассказал "Вечернему Киеву", что "ненавидит русских", и что с удовольствием бы сделал мультфильм "Как казаки русских разбили".

Художник сказал тогда, что считает Путина "Слепым Хью" — одним из персонажей "Острова сокровищ", "который был жестоким и наводил страх, а в 70 лет стал жалким маразматиком".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ночь на 29 августа умер Родион Щедрин, композитор, который сделал Плисецкую звездой.

В 2025 году также умер композитор Евгений Дога, автор музыки более чем к 200 кинофильмам, среди которых "Лагерь уходит в небо" и "Мой ласковый и нежный зверь".

Кроме того, правнук Ивана Франко умер в день рождения украинского поэта.