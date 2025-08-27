Правнук Ивана Франко умер в день рождения украинского поэта (фото)

На 71-м году жизни умер Петр Галущак, правнук Ивана Франко . Он продолжительное время страдал от тяжелой болезни.

Петра Галущака не стало в 4:00 утра 27 августа. Ровно 169 лет назад в этот день родился его легендарный прадед. О смерти Галущака сообщили в департаменте по культуре, национальностям и религиям Львовской ОГА.

"После продолжительного тяжелого недуга, на 71-м году жизни отошел в вечность Петр Мирославович Галущак — правнук великого Каменяра, украинского гуманиста, поэта и мыслителя Ивана Франко, сын Иванны. В течение жизни он искренне и вдохновенно популяризировал наследие своего прадеда, став живым воплощением лозунга "И Ты – Франко! И Мы все – Франко!". Его деятельность была пронизана любовью к Украине, культуре и памяти", – говорится в публикации в соцсети.

Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко (Дом Франко) подтвердил печальную новость.

"С грустью сообщаем, что сегодня, на 71 году жизни, отошел в вечность правнук Ивана Франко Петр Галущак. Он был другом Музея, участвовал во многих наших мероприятиях, проводил особую авторскую экскурсию, содействовал пополнению фондов Дома Франко", написали сотрудники музея в Facebook, выразив искренние соболезнование семье покойного.

Петр Галущак много времени посвятил общественной деятельности Фото: Franko House/Facebook

Петр Галущак: многодетный отец и общественный деятель

Петр Галущак – сын Иванны (Аси) Франко, внучки писателя Ивана Франко, дочери его сына Петра. Он родился 12 сентября 1954 года во Львове, а после школы закончил факультет автоматики по специальности "Информационно-измерительная техника" во Львовском политехническом институте.

Свою карьеру он начал на заводе "Термоприбор", где работал инженером-конструктором.

Отслужив в армии, стал старшим инженером в Институте геологии и геохимии горючих ископаемых Академии наук УССР.

В 1988 году Петр Галущак связал себя узами брака с Олесей Ярош. У пары родились шестеро сыновей, двое из которых сейчас на фронте.

Он активно участвовал в работе общественных организаций. В частности Петр Галущак был одним из основателей и заместителем председателя Львовского областного союза многодетных семей Львовщины "Счастливая семья".

О времени и месте прощания с Петром Галущаком городские власти пообещали сообщить позже.

