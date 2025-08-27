Правнук Івана Франка помер у день народження українського поета (фото)

На 71-му році життя помер Петро Галущак, правнук Івана Франка . Він тривалий час страждав від важкої хвороби.

Петра Галущака не стало о 4:00 ранку 27 серпня. Рівно 169 років тому цього дня народився його легендарний прадід. Про смерть Галущака повідомили в департаменті з культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

"Після тривалої важкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак — правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета і мислителя Івана Франка, син Іванни. Упродовж життя він щиро й натхненно популяризував спадщину свого прадіда, ставши живим втіленням гасла "І Ти — Франко! І Ми всі — Франко!". Його діяльність була пронизана любов'ю до України, культури та пам'яті", — йдеться в публікації в соцмережі.

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка (Дім Франка) підтвердив сумну новину.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, на 71 році життя, відійшов у вічність правнук Івана Франка Петро Галущак. Він був другом Музею, брав участь у багатьох наших заходах, проводив особливу авторську екскурсію, сприяв поповненню фондів Будинку Франка", написали співробітники музею у Facebook, висловивши щирі співчуття родині покійного.

Петро Галущак багато часу присвятив громадській діяльності Фото: Franko House/Facebook

Петро Галущак: багатодітний батько та громадський діяч

Петро Галущак — син Іванни (Асі) Франко, внучки письменника Івана Франка, доньки його сина Петра. Він народився 12 вересня 1954 року у Львові, а після школи закінчив факультет автоматики за спеціальністю "Інформаційно-вимірювальна техніка" у Львівському політехнічному інституті.

Свою кар'єру він почав на заводі "Термоприлад", де працював інженером-конструктором.

Відслуживши в армії, став старшим інженером в Інституті геології та геохімії горючих копалин Академії наук УРСР.

1988 року Петро Галущак пов'язав себе узами шлюбу з Олесею Ярош. У пари народилися шестеро синів, двоє з яких зараз на фронті.

Він брав активну участь у роботі громадських організацій. Зокрема Петро Галущак був одним із засновників та заступником голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини "Щаслива родина".

Про час і місце прощання з Петром Галущаком міська влада пообіцяла повідомити пізніше.

