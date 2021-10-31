Ветеран Другої світової війни, який втратив онука в АТО на Донбасі, помер на 104 році життя (відео)

У 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам'яті та примирення.

У Запоріжжі на 104 році життя помер легендарний ветеран Другої світової війни Іван Залужний. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній керівник Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль.

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Костянтин Бриль розповів, що з ім'ям покійного в області та по всій Україні пов'язані "дуже героїчні та патріотичні спогади". "Іван Анікейович Залужний захищав нашу країну від "коричневої чуми", а його єдиний онук віддав життя за Україну на Донбасі", — йдеться у повідомленні.

У 2017 році Іван Залужний разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам'яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам'яті, а у 2018 році отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня.

[ + – ] Іван Залужний пишається онуком, який віддав життя за батьківщину

Іван Анікейович Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після шести класів у школі він вступив до училища. Там він опанував професію токаря та пішов працювати на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний), де у секретному цеху виробляв деталі снарядів.

У 1938 році його призвали до 14-го гірсько-стрілкового кавказького полку, і він проходив службу на Далекому Сході. Коли почалася війна, Залужний у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград.

Ветеран пройшов не тільки всю війну, а й був учасником японської кампанії. Дослужившись до капітана I рангу, після війни він продовжив службу в армії.

"У 2021 році йому виповнилося 103 роки. Він прожив гідне життя і завжди буде прикладом для багатьох! Це велика втрата для всіх нас. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким Івана Аникійовича Залужного!" — завершує свою розповідь про ветерана Костянтин Бриль.

[ + – ] Іван Анікійович Залужний Фото: Константин Брыль/Facebook

23-річний онук Івана Залужного Іван Гутник-Залужний, який командував запорізьким взводом Нацгвардії України, загинув улітку 2014 року під Амвросіївкою на Донеччині. Хлопець ціною свого життя врятував 50 товаришів по службі.

"Ми втратили чудову людину. Ми з ним були як друзі. Він говорив мамі, коли вона плакала: "Я – доброволець Нацгвардії, я – офіцер. Я йду на війну, я йду боронити Батьківщину. А війни без жертв не буває". Онук як відчував – він говорив, що готовий пожертвувати своїм життям". Хочу сказати – нинішня молодь – це наша гордість та слава, вони віддають своє життя за свободу України. Зараз ми повинні перемогти будь-що!", — говорив Іван Залужний на похороні онука.

[ + – ] Іван Залужний прощається з єдиним онуком Фото: Індустріалка

Ця історія набула широкого розголосу у ЗМІ, дід героя отримував тисячі листів про слова підтримки. Ветеран підтримував воїнів АТО, а також спілкувався з представниками частини, де служив його онук.

[ + – ] Іван Залужний втратив на Донбасі онука Івана у 2014 році Фото: Новини Запоріжжя

Дата та місце прощання з Іваном Залужним поки не повідомляються.