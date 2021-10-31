Потерявший внука в АТО на Донбассе ветеран Второй мировой войны умер на 104 году жизни (видео)

В 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения.

В Запорожье на 104-м году жизни скончался легендарный ветеран Второй мировой войны Иван Залужный. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший руководитель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

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Константин Брыль рассказал, что с именем покойного в области и по всей Украине связаны "очень героические и патриотические воспоминания". "Иван Аникеевич Залужный защишал нашу страну от "коричневой чумы", а его единственный внук отдал жизнь за Украину на Донбассе", — говорится в сообщении.

В 2017 году Иван Залужный вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти, а в 2018 году получил орден "За мужество" III степени.

[ + – ] Иван Залужный гордится внуком, который отдал жизнь за родину

Иван Аникеевич Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После шести классов в школе он поступил в училище, где освоил профессию токаря, и пошел работать на завод им. Энгельса (нынешний кабельный), где в секретном цехе производил детали снарядов.

В 1938 году его призвали в 14-й горнострелковый кавказский полк, и он проходил службу на Дальнем Востоке. Когда началась война, Залужный в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.

Ветеран прошел не только всю войну, но и был участником японской кампании. Дослужившись до капитана I ранга, после войны он продолжил службу в армии.

"В 2021 году ему исполнилось 103 года. Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих! Это большая потеря для всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Аникиевича Залужного!" – завершает свой рассказ о ветеране Константин Брыль.

[ + – ] Иван Аникиевич Залужный Фото: Константин Брыль/Facebook

23-летний внук Ивана Залужного Иван Гутник-Залужный, командовавший запорожским взводом Нацгвардии Украины, погиб летом 2014 года под Амвросиевкой в Донецкой области. Парень ценой своей жизни спас 50 сослуживцев.

"Мы потеряли замечательного человека. Мы с ним были как друзья. Он говорил маме, когда она плакала: "Я – доброволец Нацгвардии, я – офицер. Я иду на войну, я иду защищать Родину. А войны без жертв не бывает". Внук как чувствовал – он говорил, что готов пожертвовать своей жизнью". Хочу сказать – нынешняя молодежь – это наша гордость и слава, они отдают свои жизни за свободу Украины. Сейчас мы должны победить во что бы то ни стало!", – говорил Иван Залужный на похоронах внука.

[ + – ] Иван Залужный прощается с единственным внуком Фото: Индустриалка

Эта история приобрела широкую огласку в СМИ, дед героя получал тысячи писем о словами поддержки. Ветеран поддерживал воинов АТО, а также общался с представителями части, в которой служил его внук.

[ + – ] Иван Залужный потерял на Донбассе внука Ивана в 2014 году Фото: Новости Запорожья

Дата и место прощания с Иваном Залужным пока не сообщаются.