Помер народний художник України Радна Сахалтуєв: автор "Лікар Айболить" і "Пригоди капітана Врунгеля"

Україна втратила одного з найвизначніших митців анімації. На 91-му році пішов із життя Радна Сахалтуєв — народний художник України, який залишив по собі яскраву спадщину у світі мультиплікації та книжкової ілюстрації. Його роботи стали знаковими для кількох поколінь глядачів.

Related video

Про смерть митця повідомив кінокритик Сергій Тримбач 31 серпня.

Помер Радна Сахалтуєв: що про нього відомо

Радна Сахалтуєв народився в Улан-Уде (Бурятія) у родині службовців. У 1955 році він вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно, і після випуску за розподілом потрапив на роботу до Києва.

Сахалтуєв був співавтором легендарних мультфільмів "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів". Він працював на кіностудії "Київнаукфільм", де разом із однодумцями формував українську школу анімації. Також митець створював ілюстрації для журналів "Перець", "Пізнайко" та багатьох дитячих книжок.

Колеги згадують художника як людину з унікальним відчуттям гумору та фантазії, що вміла дарувати глядачам світло і легкість навіть у найсерйозніших сюжетах.

У 2022 році Радна Сахалтуєв розповів "Вечірньому Києву", що "ненавидить росіян", і що із задоволенням би зробив мультфільм "Як козаки росіян розбили".

Художник сказав тоді, що вважає Путіна "Сліпим Х'ю" — одним із персонажів "Острова скарбів", "який був жорстоким та наводив страх, а у 70 років став жалюгідним маразматиком".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У ніч на 29 серпня помер Родіон Щедрін, композитор, який зробив Плісецьку зіркою.

У 2025 році також помер композитор Євген Дога, автор музики більш ніж до 200 кінофільмів, серед яких "Табір іде в небо" і "Мій ласкавий і ніжний звір".

Крім того, правнук Івана Франка помер у день народження українського поета.