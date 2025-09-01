Підтримайте нас RU
Помер народний художник України Радна Сахалтуєв: автор "Лікар Айболить" і "Пригоди капітана Врунгеля"

Радна Сахалтуєв помер 31 серпня
Помер Радна Сахалтуєв | Фото: Facebook

Україна втратила одного з найвизначніших митців анімації. На 91-му році пішов із життя Радна Сахалтуєв — народний художник України, який залишив по собі яскраву спадщину у світі мультиплікації та книжкової ілюстрації. Його роботи стали знаковими для кількох поколінь глядачів.

Про смерть митця повідомив кінокритик Сергій Тримбач 31 серпня.

Помер Радна Сахалтуєв: що про нього відомо

Радна Сахалтуєв народився в Улан-Уде (Бурятія) у родині службовців. У 1955 році він вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно, і після випуску за розподілом потрапив на роботу до Києва.

Сахалтуєв був співавтором легендарних мультфільмів "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів". Він працював на кіностудії "Київнаукфільм", де разом із однодумцями формував українську школу анімації. Також митець створював ілюстрації для журналів "Перець", "Пізнайко" та багатьох дитячих книжок.

Колеги згадують художника як людину з унікальним відчуттям гумору та фантазії, що вміла дарувати глядачам світло і легкість навіть у найсерйозніших сюжетах.

У 2022 році Радна Сахалтуєв розповів "Вечірньому Києву", що "ненавидить росіян", і що із задоволенням би зробив мультфільм "Як козаки росіян розбили".

Художник сказав тоді, що вважає Путіна "Сліпим Х'ю" — одним із персонажів "Острова скарбів", "який був жорстоким та наводив страх, а у 70 років став жалюгідним маразматиком".

