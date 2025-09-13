"Маша та Ведмідь": режисер розповів про загрози, який несе російський мультсеріал батькам та дітям

Поведінка головної героїні російського анімаційного проєкту "Маша і Ведмідь" є дуже небезпечною з погляду психології й дорослі можуть отримати абсолютно нерегульованих підлітків.

Related video

Маша є дуже агресивною та егоїстичною дитиною, яка не відчуває кордонів інших та яка задовольняє лише свої потреби, описав у розмові з виданням "Телеграф" персонажа стрічки режисер-мультиплікатор, автор анімації "Мавка. Лісова пісня" Олег Маламуж.

Маші, зазначив він, практично все дозволено й з нею ніхто не може впоратись.

"І якщо, умовно, декілька мільйонів дітей будуть дивитися протягом декількох місяців саме на таку поведінку, то як ви думаєте, кого вони будуть копіювати? А потім батьки в 12-15 років отримають абсолютно нерегульованих підлітків", — наголосив він.

Навіть раніше дорослі можуть стикнутися з проблемою, що їхня дитина не розуміє нормальної поведінки, оскільки та вже навчилася, що вона є "центром землі" і їй можна все.

Важливо

Режисер "Мавки" Олег Маламуж: "Ми із трагедії зробили мультфільм зі щасливим фіналом"

Дитина може агресувати, бути токсичною, з неї може вирости підліток, який спокійно аб'юзитиме інших, бо саме таку "норму поведінки" вона бачила змалку.

"І тут до батьків питання: ми хочемо, щоб у нас були такі діти?", — запитав Олег Маламуж.

Як зазначало видання detector.media, в Україні рейтинг найпопулярніших дитячих каналів на сервісі потокового відео Youtube очолює російський канал "Маша та Ведмідь". Він перекладений та адаптований під українську аудиторію й наразі лише за 2025 рік має понад 800 млн переглядів.

І хоча з початком повномасштабної війни платформа зупинила доступ до монетизації для користувачів із Росії, через українськомовний ютуб-канал "Маша та ведмідь", якщо дуже грубо порахувати, росіяни цього року, ймовірно, заробили на українських глядачах 2,4 мільйона доларів.

Фокус писав, що герой мультфільму "Мавка" Жабокиць Квусь викликав культове поклоніння у дітей.

Нагадаємо, наприкінці серпня помер автор мультфільмів "Лікар Айболить", "Острів скарбів" та "Пригоди капітана Врунгеля" Радна Сахалтуєв.