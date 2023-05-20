"Мавка. Шоу". Жабокиць Квусь викликав культове поклоніння дітей — це кохання з першого погляду

В Україні розпочалися гастролі хореографічної вистави, створеної за мотивами мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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За два місяці, що минули після прем'єри, мультфільм "Мавка. Лісова пісня" показав феноменальний касовий успіх, сподобавшись глядачам та критикам. "Навздогін" вийшло шоу, зроблене за мотивами мультфільму — це хореографічна вистава режисера Олексія Дубського "Мавка. Шоу". Воно вже вирушило в тур 19 містами України. Атрибути, декорації, костюми — все зроблено чудово. Цікаві трюки та атмосфера. Але сценарій вистави не надто виразний, тому воно найкраще заходить дітям до 7 років.

Фокус ділиться враженнями від прем'єрного показу.

Географія гастролей "Мавка. Шоу" вражає: Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Чернівці, Одеса, Житомир, Чернігів, Суми, Полтава, Кременчук, Кропивницький, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя, Рівне та Луцьк. Стартувала вистава у столичному МЦКМ (Жовтневий палац). Тут глядачів зустрічав величезний Лісовик — персонаж із мультфільму. Діти з ним із задоволенням фотографувалися.

Діти із задоволенням фотографувалися з Лісовиком Фото: Костянтин Рильов

Десь тут же гасав інший герой мультфільму — Шумник Гук. Усе це створювало необхідну, саме — святково-казкову атмосферу навколо вистави.

Генеральна битва

Автори шоу скрупульозно перенесли з анімації на сцену основних персонажів мультфільму. Є лісові мешканці на чолі з Мавкою. Є люди — із села та міста, які роблять замах на Джерело Життя, приховане в глибині хащі. Людей, які хочуть силоміць відібрати у природи її скарби, очолила Килина. Музикант Лукаш став посередником між першими та другим, закохавшись у лісову фею Мавку. Його почуття виявилося взаємним.

Ліс та його казкові мешканці – середовище Мавки

Як і в сюжеті мультфільму, ковалю — дядькові Лукаша стало погано, він почав втрачати сили. Повернула їх йому зцілююча вода Мавки, яку вона взяла з Джерела Життя. Килина зі своїм почетом хоче егоїстично поставити Джерело тільки собі на службу. Конфлікт перетворюється на битву між лісовими жителями та людьми.

Місто – середа Кіліни

Звісно, перемагає добро, яке на боці лісових мешканців.

Але тут у шоу багато неясностей. Наприклад, був один потужний герой у крутому костюмі. "Чи то ворон, чи то тигр", — гадали діти. Хоча який може бути тигр у карпатських лісах?

Так чи інакше, персонажа грав атлетично складений, накачаний хлопець. Він робив на сцені повітряні трюки: крутився на полотні. І загалом було зрозуміло, що це герой за ліс. Але коли справа дійшла до генеральної сутички, він чомусь… пішов зі сцени. Що змусило цього персонажа ухилитися від бою — лишилося загадкою. Битву лісових мешканців проти підручних Килини очолив ледь не Жабокиць Квусь.

Малюкам до семи років було особливо цікаво: їх захоплювала трюкова сторона вистави. А у старших дітей періодично послаблювався інтерес, тому що не дуже зрозуміло було, яким чином на підмостках розвиваються події.

Чому, наприклад, Килина теж непритомніла, як дядько Лукаша? І їй треба було надавати магічну допомогу? З чого раптом?

Із плюсів. Барвисті прикраси та костюми. Однозначно сподобався танець Лукаша та Мавки: коли вони, феєрично кружляли, піднімалися вгору на полотнах. Це красиво та поетично!

"Зайшли" еквілібристичні трюки та випуск у зал величезних куль, якими грала публіка.

Публіці сподобалося грати величезними кулями Фото: Костянтин Рильов

Об'єкт паломництва

Цікаво, що після шоу просто якимось об'єктом дитячого культу став Жабокиць: артистку в зеленому костюмі Квуся дітлахи обліпили з усіх боків. Паломництво на сцені довго не припинялося: всі хотіли знятися із кумедним героєм-звірятком, тим паче, що у версії шоу він був ще героїчнішою в порівнянні зі своїм мультиплікаційним близнюком.

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