Мультфільм "Мавка" встановив рекорд України зі зборів, удвічі обігнавши найближчого конкурента

Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" за місяць прокату зібрав 98,6 млн гривень і незабаром стане першим українським проєктом, який перетне межу 100 мільйонів у вітчизняному прокаті.

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Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", який робився понад сім років, 2 березня 2023 року вийшов на екрани країни. Дивно, але факт: за чотири тижні прокату він зібрав рекордну для України касу: 98,6 млн. грн. Перші три позиції в рейтингу найкасовіших українських фільмів — за "Божевільними весіллями — 1, 2, 3": 54 млн грн, 41 млн, 28 млн грн. Насправді рейтинг Wiki не надто точний. У ньому відсутній мультфільм "Вкрадена принцеса: Руслан та Людмила" (2017) того ж Олега Маламужа. Проєкт зібрав 35,7 млн грн і має посісти у списку третє місце. А якщо ми візьмемо міжнародний прокат цієї анімаційної стрічки, то вийде, що за бюджету 95,2 млн ($3,7 млн) його загальні збори становили $7,3 млн. У "Мавки" всі шанси покращити цей результат. Виходить, що режисер Олег Маламуж та продюсер Єгор Олесов змагаються самі із собою.

Але "Мавка" незабаром стане першим українським фільмом, який перейде кордон у 100 млн грн у національному прокаті. Парадокс у тому, що це трапилося у воєнний час, коли з приблизно 350 українських екранів чимало не функціонують: частина кінотеатрів закрита.

Грошова арифметика

Бюджет мультфільму "Мавка. Лісова пісня" — 190 млн грн (близько $5 млн). Щоб проєкт окупився, йому потрібно зібрати касу вдвічі більшу за бюджет — половину доходів собі забирають кінотеатри.

В Україні це було неможливо, тому що проект 3D-анімації коштує щонайменше $3 млн: зібрати тут суму вдвічі більшу поки що не можна апріорі. Лише за допомогою міжнародної дистрибуції.

"Вкрадена принцеса" була у прокаті у 50 державах, окрім таких важливих для прокату країн як США та Франція. Автори "Мавки" розповіли Фокусу, що саме США та Франція вже є у списку країн, які збираються показувати новий реліз.

За такого рекордного старту на Батьківщині сподіваємося, що не менш успішним буде і прокат "Мавки" за кордоном — це піднімає престиж країни. Особливо у світлі того, що Україна зараз у центрі уваги всього світу через російське вторгнення. Такі ніби не дуже сприятливі для дистрибуції умови обернулися у цьому випадку плюсом. Але це заслужено: наші аніматори закінчували мультфільм уже у воєнний час.

Про що новий український мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Нагадаємо, що мультфільм зроблено за однойменною драмою-феєрією Лесі Українки. Але звідти для сюжету анімаційної стрічки взято небагато — лише лірична лінія стосунків Лукаша та Мавки. Вона зроблена красиво: потуплені погляди, збентежені посмішки, незручні торкання рук — тонка художня робота.

За сюжетом мультфільму лісові жителі мешкають за Темною горою і люди не перетинають цей кордон. Так було заведено після війни між людьми та лісовими жителями — через господаря лісопильні, який знищував дерева. Після кровопролитної битви, де ніхто не переміг, було встановлено мир. На його сторожі стоїть лісова фея — Мавка. Але прибула з Парижа Килина — дочка того самого господаря тартак. Вона спровокувала нову битву, хоч причина конфлікту інша.

Сама Мавка чудова сумішшю чарівності та наївності, доброти та щирої цікавості.

Мавка чудова сумішшю чарівності та наївності, доброти та щирої цікавості

Що стосується Килини, то в її персонажі переплетені риси безлічі героїв: від Круелли до анімаційної Шамаханської цариці, яка мріє виглядати "на всі сто" і готова заради цього на будь-які підступи. Саме задум Килини — знову піти збройною атакою на Ліс — є центральним конфліктом анімаційної стрічки і нагадує стадії війни Росія-Україна, починаючи з 2014 року.

Килина в одному з епізодів наочно демонструє, як можна за допомогою зловісних вигадок і штампів налаштувати ще вчора добродушних селян на війну з лісовими мешканцями. Цей епізод — ідеальний показ механізму роботи російської пропаганди перекодування довірливого обивателя. А реакція Мавки нагадує всі фази реагування України з 2014 по 2022 рік: подив, здивування, досада, агресія, а потім — вогненний праведний гнів, коли стало очевидним, що все це стало питанням фізичного виживання.

З недоліків мультфільму — образ Лукаша (племінник коваля та посередник між людьми та лісовими жителями) вийшов набагато блідішим за героїнь. Найкраще, що він вміє робити — це грати на сопілці. Плюс, одного разу вчасно заплакав.

Проте загалом мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов динамічний та яскравий.

Формула "Мавки" (образ — дія — трансформація) спрацювала: добра лісова фея-захисниця — збройне вторгнення людей — перетворення Мавки на вогненний смерч, але в результаті перемога люьові.

Автори відійшли від першоджерела: на відміну від драми-феєрії у мультфільмі — щасливий фінал.

Мавка перетворилася на вогненний смерч

Хто ще не бачив мультфільм "Мавка. Лісова пісня" (а переглянули прем'єру вже 780 тисяч глядачів) — сходіть. Однак майте на увазі, що цей мультфільм швидше дитячий, ніж дорослий.

Трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

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