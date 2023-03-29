Мультфільм "Мавка" встановив рекорд України зі зборів, удвічі обігнавши найближчого конкурента
Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" за місяць прокату зібрав 98,6 млн гривень і незабаром стане першим українським проєктом, який перетне межу 100 мільйонів у вітчизняному прокаті.
Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", який робився понад сім років, 2 березня 2023 року вийшов на екрани країни. Дивно, але факт: за чотири тижні прокату він зібрав рекордну для України касу: 98,6 млн. грн. Перші три позиції в рейтингу найкасовіших українських фільмів — за "Божевільними весіллями — 1, 2, 3": 54 млн грн, 41 млн, 28 млн грн. Насправді рейтинг Wiki не надто точний. У ньому відсутній мультфільм "Вкрадена принцеса: Руслан та Людмила" (2017) того ж Олега Маламужа. Проєкт зібрав 35,7 млн грн і має посісти у списку третє місце. А якщо ми візьмемо міжнародний прокат цієї анімаційної стрічки, то вийде, що за бюджету 95,2 млн ($3,7 млн) його загальні збори становили $7,3 млн. У "Мавки" всі шанси покращити цей результат. Виходить, що режисер Олег Маламуж та продюсер Єгор Олесов змагаються самі із собою.
Але "Мавка" незабаром стане першим українським фільмом, який перейде кордон у 100 млн грн у національному прокаті. Парадокс у тому, що це трапилося у воєнний час, коли з приблизно 350 українських екранів чимало не функціонують: частина кінотеатрів закрита.
Грошова арифметика
Бюджет мультфільму "Мавка. Лісова пісня" — 190 млн грн (близько $5 млн). Щоб проєкт окупився, йому потрібно зібрати касу вдвічі більшу за бюджет — половину доходів собі забирають кінотеатри.
В Україні це було неможливо, тому що проект 3D-анімації коштує щонайменше $3 млн: зібрати тут суму вдвічі більшу поки що не можна апріорі. Лише за допомогою міжнародної дистрибуції.
"Вкрадена принцеса" була у прокаті у 50 державах, окрім таких важливих для прокату країн як США та Франція. Автори "Мавки" розповіли Фокусу, що саме США та Франція вже є у списку країн, які збираються показувати новий реліз.
За такого рекордного старту на Батьківщині сподіваємося, що не менш успішним буде і прокат "Мавки" за кордоном — це піднімає престиж країни. Особливо у світлі того, що Україна зараз у центрі уваги всього світу через російське вторгнення. Такі ніби не дуже сприятливі для дистрибуції умови обернулися у цьому випадку плюсом. Але це заслужено: наші аніматори закінчували мультфільм уже у воєнний час.
Про що новий український мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Нагадаємо, що мультфільм зроблено за однойменною драмою-феєрією Лесі Українки. Але звідти для сюжету анімаційної стрічки взято небагато — лише лірична лінія стосунків Лукаша та Мавки. Вона зроблена красиво: потуплені погляди, збентежені посмішки, незручні торкання рук — тонка художня робота.
За сюжетом мультфільму лісові жителі мешкають за Темною горою і люди не перетинають цей кордон. Так було заведено після війни між людьми та лісовими жителями — через господаря лісопильні, який знищував дерева. Після кровопролитної битви, де ніхто не переміг, було встановлено мир. На його сторожі стоїть лісова фея — Мавка. Але прибула з Парижа Килина — дочка того самого господаря тартак. Вона спровокувала нову битву, хоч причина конфлікту інша.
Сама Мавка чудова сумішшю чарівності та наївності, доброти та щирої цікавості.
Що стосується Килини, то в її персонажі переплетені риси безлічі героїв: від Круелли до анімаційної Шамаханської цариці, яка мріє виглядати "на всі сто" і готова заради цього на будь-які підступи. Саме задум Килини — знову піти збройною атакою на Ліс — є центральним конфліктом анімаційної стрічки і нагадує стадії війни Росія-Україна, починаючи з 2014 року.
Килина в одному з епізодів наочно демонструє, як можна за допомогою зловісних вигадок і штампів налаштувати ще вчора добродушних селян на війну з лісовими мешканцями. Цей епізод — ідеальний показ механізму роботи російської пропаганди перекодування довірливого обивателя. А реакція Мавки нагадує всі фази реагування України з 2014 по 2022 рік: подив, здивування, досада, агресія, а потім — вогненний праведний гнів, коли стало очевидним, що все це стало питанням фізичного виживання.
З недоліків мультфільму — образ Лукаша (племінник коваля та посередник між людьми та лісовими жителями) вийшов набагато блідішим за героїнь. Найкраще, що він вміє робити — це грати на сопілці. Плюс, одного разу вчасно заплакав.
Проте загалом мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов динамічний та яскравий.
Формула "Мавки" (образ — дія — трансформація) спрацювала: добра лісова фея-захисниця — збройне вторгнення людей — перетворення Мавки на вогненний смерч, але в результаті перемога люьові.
Автори відійшли від першоджерела: на відміну від драми-феєрії у мультфільмі — щасливий фінал.
Хто ще не бачив мультфільм "Мавка. Лісова пісня" (а переглянули прем'єру вже 780 тисяч глядачів) — сходіть. Однак майте на увазі, що цей мультфільм швидше дитячий, ніж дорослий.Важливо