Мультфильм "Мавка" установил рекорд Украины по сборам, вдвое обогнав ближайшего конкурента

Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" за месяц проката собрал 98,6 млн гривен и скоро станет первым украинским проектом, который пересечет границу в 100 миллионов в отечественном прокате.

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Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", который делался более семи лет, 2 марта 2023 вышел на экраны страны. Удивительно, но факт: за четыре недели проката он собрал рекордную для Украины кассу: 98,6 млн грн. Первые три позиции в рейтинге самых кассовых украинских фильмов — за "Сумасшедшими свадьбами - 1, 2, 3": 54 млн грн, 41 млн, 28 млн грн. На самом деле – рейтинг Wiki не слишком точен. В нем отсутствует мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" (2017) того же Олега Маламужа. Проект собрал 35,7 млн грн и должен занять в списке третье место. А если мы возьмем международный прокат этой анимационной ленты, то получится, что при бюджете 95,2 млн ($3,7 млн) его общие сборы составили $7,3 млн. У "Мавки" все шансы улучшить этот результат. Получается, что режиссер Олег Маламуж и продюсер Егор Олесов соревнуются сами с собой.

Но "Мавка" скоро станет первым украинским фильмом, который перейдет границу в 100 млн грн в национальном прокате. Парадокс в том, что это случилось в военное время, когда из примерно 350 украинских экранов многие не функционируют: часть кинотеатров закрыта.

Денежная арифметика

Бюджет мультфильма "Мавка. Лесная песня" — 190 млн грн (около $5 млн). Чтобы проект окупился, ему нужно собрать кассу в два раза большую, чем бюджет – половину доходов себе забирают кинотеатры.

В Украине это было невозможно, потому что проект 3D-анимации стоит как минимум $3 млн: собрать здесь сумму в два раза большую пока что нельзя априори. Только при помощи международной дистрибуции.

"Украденная принцесса" прокатывалась в 50 государствах, кроме таких важных для проката стран как США и Франция. Авторы "Мавки" рассказали Фокусу , что как раз США и Франция уже есть в списке стран, собирающихся прокатывать новый релиз.

При таком рекордном старте на Родине, надеемся, что не менее успешным будет и прокат "Мавки" за рубежом — это поднимает престиж страны. Особенно в свете того, что Украина сейчас в центре внимания всего мира из-за российского вторжения. Такие вроде бы не очень благоприятные для дистрибьюции условия обернулись в данном случае плюсом. Но это заслуженно: наши аниматоры заканчивали мультфильм уже в военное время.

О чем новый украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня"

Напомним, что мультфильм сделан по одноименной драме-феерии Леси Украинки. Но оттуда для сюжета анимационной ленты взято немного – только лирическая линия отношений Лукаша и Мавки. Она сделана красиво: потупленные взгляды, смущенные улыбки, неловкие прикосновения рук – тонкая художественная работа.

По сюжету мультфильма лесные жители обитают за Темною горою и люди не пересекают эту границу. Так было заведено после войны между людьми и лесными жителями – из-за хозяина лесопилки, который уничтожал деревья. После кровопролитного сражения, где никто не победил, был установлен мир. На его страже стоит лесная фея – Мавка. Но прибыла из Парижа Килина – дочь того самого хозяина лесопилки. Она спровоцировала новую битву, хотя причина конфликта другая.

Сама Мавка замечательна смесью очарования и наивности, доброты и искреннего любопытства.

Мавка замечательна смесью очарования и наивности, доброты и искреннего любопытства

Что касается Килины, то в ее персонаже переплетены черты множества героев: от Круэллы до анимационной Шамаханской царицы, мечтающей выглядеть "на все сто" и готовой ради этого на любые козни. Именно затея Килины – снова пойти вооруженной атакой на Лес – является центральным конфликтом анимационной ленты и напоминает стадии войны Россия-Украина, начиная с 2014 года.

Килина в одном из эпизодов наглядно демонстрирует, как можно при помощи зловещих выдумок и штампов настроить еще вчера вполне добродушных селян на войну с лесными обитателями. Этот эпизод – идеальный показ механизма работы российской пропаганды по перекодировке доверчивого обывателя. А реакция Мавки напоминает все фазы реагирования Украины с 2014 по 2022 год: недоумение, удивление, досада, злость, а потом – огненный праведный гнев, когда стало очевидно, что все это стало вопросом физического выживания.

Из недостатков мультфильма – образ Лукаша (племянник кузнеца и посредник между людьми и лесными жителями) получился гораздо бледнее героинь. Лучшее, что он умеет делать – это играть на свирели. Плюс, однажды – вовремя заплакал.

Однако в целом мультфильм "Мавка. Лесная песня" получился динамичный и яркий.

Формула "Мавки" (образ – действие – трансформация ) сработала: добрая лесная фея-защитница – вооруженное вторжение людей – превращение Мавки в огненный смерч, но в итоге победа любви.

Авторы отошли от первоисточника: в отличие от драмы-феерии в мульте – счастливый финал.

Мавка превратилась в огненный смерч

Кто еще не видел мультфильм "Мавка. Лесная песня" (а посмотрели премьеру уже 780 тысяч зрителей) — сходите. Однако имейте в виду, что этот мультфильм скорее детский, чем взрослый.

Трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"

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