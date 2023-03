Сериалы марта. Мандалорец и Грогу снова вместе, Харрельсон убирает президента, шпион честно лжет

Премьерные релизы марта обнаружили разнообразие жанров – от космического вестерна до псевдо-биографической рок-драмы, от комедийного шпионского боевика до саркастической социальной утопии, где все прекрасно – кроме глобального потепления.

Related video

В отличие от не слишком щедрого на релизы февраля, первый месяц весны оказался плодовит на новые забойные сериалы. Мандалорец и Малыш – снова в строю. Ни космические динозавры-черепахи, ни пираты им не страшны. Перезагрузка шпионского боевика, где когда-то блистал Шварценеггер. История рок-группы, где все изменяли друг другу и это рождало мировые хиты, и альбом, вошедший по продажам в первую десятку планеты. Вуди Харрельсон, работающий "сантехником" Белого дома. А так же Эдвард Нортон и Мэрил Стрип, живущие в пору климатического апокалипсиса.

"Мандалорец" / The Mandalorian (3 сезон)

США, 2019 — 2023, космический вестерн

Премьера: 1 марта

Платформа: Disney+

В ролях: Педро Паскаль, Кэти Сакхофф, Джанкарло Эспозито

"Мандалорец" и "Андор" — два наиболее успешных и максимально полярных продолжателя славного дела "Звездных войн". Если "Андор" стал социально-политической фантастикой, напрочь лишенной магии и даже лазерных мечей, то в "Мандалорце" все это осталось, так же, как и другие "волшебные" составляющие изначального детища Джорджа Лукаса.

К тому же, теперь мы хорошо знаем, как выглядит не снимающий шлем Дин Джарин, а точнее, актер, исполняющий его роль – Педро Паскаль. И все благодаря премьерному постапокалиптическому сериалу "Одни из нас", где Педро Паскаль — тоже в центральной роли. Причем ипостась похожа: профессиональный воин, сопровождающий ребенка, к которому он стал питать отеческие чувства, утратив свою семью.

Дин Джарин и малыш Грогу отправятся на планету Мандалор, чтобы главный герой смог получить прощение за то, что нарушил Кодекс – не снимать шлем в присутствии других живых существ.

Важную функцию в третьем сезоне "Мандалорца" будет играть Бо-Катан Крайз – бывшая правительница Мандалора, которая, чтобы иметь право вновь претендовать на планетарный престол, должна в бою завладеть черным световым мечом, который был когда-то у Джарина.

Приключения на вас навалятся мгновенно: вместе с динозавром-черепахой и космическими пиратами. Короче, если вы ждете зрелищный и динамичный боевик-сказку – вам сюда.

Созданием третьего сезона, который получил название "Буканьер", занимался тот же режиссер и сценарист – Джон Фавро.

[ + – ] Трейлер сериала "Мандалорец" (3 сезон)

"Правдивая ложь" / True Lies

США, 2023, боевик, триллер, детектив, комедия

Дата премьеры: 1 марта

Платформа: CBS, Paramount+

В главных ролях: Эрика Эрнандес, Джинджер Гонзага, Стив Хоуи

Это ремейк одноименного культового боевика Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Кэмерон здесь выступил в качестве одного из исполнительных продюсеров.

По сюжету, когда Гарри в очередной раз задерживается на работе, его жена Хелен начинает подозревать мужа в измене. Чтобы успокоить супругу, он приглашает ее в романтическую поездку в Париж, где пытается совместить семейную жизнь с выполнением очередной тайной миссии. Неожиданно домохозяйка узнает, что ее муж, якобы работающий компьютерным консультантом, на самом деле — международный шпион.

Актер Стив Хоуи со своими 192 см роста, плюс 88 кг, плюс идеальная спортивная форма – неплохо заменяет Арни. А с ролью его жены отлично справляется актриса и комик Джинджер Гонзага.

[ + – ] Трейлер сериала "Правдивая ложь", 2023

Дейзи Джонс и The Six / Daisy Jones & The Six

США, 2023, драма, музыкальный фильм, псевдо-байопик

Дата премьеры: 3 марта

Платформа: Amazon Prime Video

В ролях: Райли Кио, Камила Морроне, Сэм Клафлин

Этот псевдо-биографический сериал основан на одноименной книге американской писательницы Тейлор Дженкинс Рид о некой популярной рок-группе "Дейзи Джонс и Шестерка".

Если вы не любите музыкальные картины – не спешите отказываться смотреть: сериал не совсем об этом. Хотя сам сюжет проекта представлен в документальном стиле, включая фоновые интервью с группой. По сюжету речь идет о популярной рок-группе 1970-х годов – от их взлета до распада на пике успеха. Дело в том, что Тейлор Дженкинс Рейд рассказала, что основой ее книги и сценария служит история реальной американо-британской группы Fleetwood Mac.

И тут и кроется главный феномен. Начинали они как британская блюз-роковая команда, где Питер Грин (он же — Питер Ален Гринбаум) в 1968 году написал блюз-роковый шедевр Black Magic Woman, который снова исполнил Сантана в 1970 (и по-своему в 1990-х перепел Чиж — "Ты ушла рано утром"). Далее Грин ушел из группы, а ударник Флитвуд – все набирал и менял составы. Так случилось, что, в основном, это были парочки. Причем в группе стал доминировать женский вокал, а стиль из блюза стал кантри-поп-роком. Про чистую романтическую любовь.

Взаимоотношения внутри группы Fleetwood Mac постепенно стали напоминать страстный мексиканский сериал. Все музыканты были хиппи, нравы были свободными, измены происходили часто, из-за чего коллектив регулярно лихорадило. В 1975 они позвали в группу гитариста Линдси Бакингема – их музыкант удрал в секту "Дети Бога". Линдси согласился, но — только со своей гражданской женой Стиви Никс. Взяли обоих.

И вот тут накал страстей удесятерился. Внутри коллектива все стало еще хуже: Бакингем и Никс расстались, причем Никс ушла к ударнику-основателю ансамбля Флитвуду.

Но в чем феномен? Чем хуже дела обстояли у Fleetwood Mac в личной жизни, тем лучше они писали песни. Парадокс! Название альбома Rumors 1977 под стать: это в переводе "слухи". Все участники группы писали песни друг о друге. Но скандалы, наркотики, обиды только подогревали творческий градус. Линдси Бакингем написал бывшей песню Go Your Own Way ("Иди своим путем"), чем страшно ее раздосадовал — песня стала шлягером. Стиви в ответ разразилась лирической вещью, которая станет мировым суперхитом Dreams ("Мечты"). Чтобы вы поняли, даже в YouTube эта вещичка набрала 194 млн просмотров.

Наверняка вы слышали где-то эту мелодийку. В интервью The Daily Mail в октябре 2009 года Стиви Никс вспоминала: "Хорошо помню ту ночь, когда написала Dreams. Наутро я вошла в студию и вручила запись Линдси. Это был черновой набросок, только с моим вокалом и пианино. И хотя он был зол на меня в то время, он послушал песню, а потом посмотрел и улыбнулся. То, что происходило между нами, было печально. У нас в группе было несколько пар, но никто не справился. Но как музыканты мы друг друга по-прежнему уважали и смогли продолжать работу".

[ + – ] Суперхит Fleetwood Mac Dreams, 1977

В результате Fleetwood Mac выпустили альбом, который продержался на первом месте Billboard 31 неделю, а тираж его составил 40 млн дисков. Альбом Rumors входит в десятку самых продаваемых альбомов мира. Ребята стали миллионерами и начали собирать стадионы.

Так что, сериал "Дейзи Джонс и The Six" — это история феноменального творческого и коммерческого успеха на фоне разрушительных страстей внутри всех этих парочек. Есть что посмотреть, как говорят в Одессе!

[ + – ] Трейлер сериала "Дейзи Джонс и The Six", 2023

Сантехники Белого Дома / The White House Plumbers

США, 2023, политическая сатира, драма

Премьера: в марте (дата уточняется)

Платформа: HBO

В ролях: Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди

Политико-сатирическая драма, основанная на романе 2007 года "Честность" от авторов Эгиля и Мэттью Крога, которые работали адвокатами в администрации президента США Ричарда Никсона.

В разгар избирательной кампании в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне было установлено подслушивающее устройство. Это было сделано для сбора информации тайной группой под названием "Сантехники Белого дома". Лидди и Хант — это оперативники, ставшие членами этой группы и работавшие в пользу администрации Ричарда Никсона. Им поручили заниматься якобы "ликвидацией утечек информации", а по факту — шпионажем и сбором компромата на конкурентов Никсона.

Деятельность "сантехников" привела к обратному результату, поскольку стала частью материалов для разбирательств с последующим Уотергейтского скандалом, в результате которого Никсон – единственный из американских президентов – лишился высшей должности в результате импичмента.

Уже по ролику видна неподражаемая игра великолепного Вуди Харрельсона – смесь наивности, наглости и цинизма и… честности. Его персонажу явно льстило, что его выбрали для "тайной миссии".

[ + – ] Трейлер сериала "Сантехники Белого Дома"

Экстраполяции / Extrapolations

США, 2023, драма, комедия, детектив, фантастика

Премьера: 17 марта

Платформа: Apple TV+

В ролях: Мэрил Стрип, Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр

На дворе – 2060. Апокалипсис подкрался незаметно. С одной стороны – социальные институты находятся в идеальном состоянии, болезни побеждены, человечеству не угрожает ничего… кроме глобального потепления. Проблема становится острее с каждым днем, и люди пытаются понять, как им выжить в новых условиях. Однако некоторые пытаются обогатиться на приближающейся катастрофе.

Сериал нужно было бы посвятить Грете Тунберг. Он из той же когорты лент-предупреждений, что и наделавший шуму в 2021 году фильм с Ди Каприо "Не смотрите вверх" (2021).

В любом случае, здесь – блестящий актерский состав, а Мэрил Стрип занята в обеих картинах, что говорит об известном уровне качества. Дело только за остроумием и фантазией сценаристов.

[ + – ] Трейлер сериала "Экстраполяции"

Важно