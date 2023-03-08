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Культура

Сериалы марта. Мандалорец и Грогу снова вместе, Харрельсон убирает президента, шпион честно лжет

правдивая ложь, сериал "Правдивая ложь", сериалы март 2023, новые сериалы
Кадр из сериала "Правдивая ложь", 2023

Премьерные релизы марта обнаружили разнообразие жанров – от космического вестерна до псевдо-биографической рок-драмы, от комедийного шпионского боевика до саркастической социальной утопии, где все прекрасно – кроме глобального потепления.

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В отличие от не слишком щедрого на релизы февраля, первый месяц весны оказался плодовит на новые забойные сериалы. Мандалорец и Малыш – снова в строю. Ни космические динозавры-черепахи, ни пираты им не страшны. Перезагрузка шпионского боевика, где когда-то блистал Шварценеггер. История рок-группы, где все изменяли друг другу и это рождало мировые хиты, и альбом, вошедший по продажам в первую десятку планеты. Вуди Харрельсон, работающий "сантехником" Белого дома. А так же Эдвард Нортон и Мэрил Стрип, живущие в пору климатического апокалипсиса.

"Мандалорец" / The Mandalorian (3 сезон)

  • США, 2019 — 2023, космический вестерн
  • Премьера: 1 марта
  • Платформа: Disney+
  • В ролях: Педро Паскаль, Кэти Сакхофф, Джанкарло Эспозито

"Мандалорец" и "Андор" — два наиболее успешных и максимально полярных продолжателя славного дела "Звездных войн". Если "Андор" стал социально-политической фантастикой, напрочь лишенной магии и даже лазерных мечей, то в "Мандалорце" все это осталось, так же, как и другие "волшебные" составляющие изначального детища Джорджа Лукаса.

К тому же, теперь мы хорошо знаем, как выглядит не снимающий шлем Дин Джарин, а точнее, актер, исполняющий его роль – Педро Паскаль. И все благодаря премьерному постапокалиптическому сериалу "Одни из нас", где Педро Паскаль — тоже в центральной роли. Причем ипостась похожа: профессиональный воин, сопровождающий ребенка, к которому он стал питать отеческие чувства, утратив свою семью.

Дин Джарин и малыш Грогу отправятся на планету Мандалор, чтобы главный герой смог получить прощение за то, что нарушил Кодекс – не снимать шлем в присутствии других живых существ.

Важную функцию в третьем сезоне "Мандалорца" будет играть Бо-Катан Крайз – бывшая правительница Мандалора, которая, чтобы иметь право вновь претендовать на планетарный престол, должна в бою завладеть черным световым мечом, который был когда-то у Джарина.

Приключения на вас навалятся мгновенно: вместе с динозавром-черепахой и космическими пиратами. Короче, если вы ждете зрелищный и динамичный боевик-сказку – вам сюда.

Созданием третьего сезона, который получил название "Буканьер", занимался тот же режиссер и сценарист – Джон Фавро.

Трейлер сериала "Мандалорец" (3 сезон)

"Правдивая ложь" / True Lies

  • США, 2023, боевик, триллер, детектив, комедия
  • Дата премьеры: 1 марта
  • Платформа: CBS, Paramount+
  • В главных ролях: Эрика Эрнандес, Джинджер Гонзага, Стив Хоуи

Это ремейк одноименного культового боевика Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Кэмерон здесь выступил в качестве одного из исполнительных продюсеров.

По сюжету, когда Гарри в очередной раз задерживается на работе, его жена Хелен начинает подозревать мужа в измене. Чтобы успокоить супругу, он приглашает ее в романтическую поездку в Париж, где пытается совместить семейную жизнь с выполнением очередной тайной миссии. Неожиданно домохозяйка узнает, что ее муж, якобы работающий компьютерным консультантом, на самом деле — международный шпион.

Актер Стив Хоуи со своими 192 см роста, плюс 88 кг, плюс идеальная спортивная форма – неплохо заменяет Арни. А с ролью его жены отлично справляется актриса и комик Джинджер Гонзага.

Трейлер сериала "Правдивая ложь", 2023

Дейзи Джонс и The Six / Daisy Jones & The Six

  • США, 2023, драма, музыкальный фильм, псевдо-байопик
  • Дата премьеры: 3 марта
  • Платформа: Amazon Prime Video
  • В ролях: Райли Кио, Камила Морроне, Сэм Клафлин

Этот псевдо-биографический сериал основан на одноименной книге американской писательницы Тейлор Дженкинс Рид о некой популярной рок-группе "Дейзи Джонс и Шестерка".

Если вы не любите музыкальные картины – не спешите отказываться смотреть: сериал не совсем об этом. Хотя сам сюжет проекта представлен в документальном стиле, включая фоновые интервью с группой. По сюжету речь идет о популярной рок-группе 1970-х годов – от их взлета до распада на пике успеха. Дело в том, что Тейлор Дженкинс Рейд рассказала, что основой ее книги и сценария служит история реальной американо-британской группы Fleetwood Mac.

И тут и кроется главный феномен. Начинали они как британская блюз-роковая команда, где Питер Грин (он же — Питер Ален Гринбаум) в 1968 году написал блюз-роковый шедевр Black Magic Woman, который снова исполнил Сантана в 1970 (и по-своему в 1990-х перепел Чиж — "Ты ушла рано утром"). Далее Грин ушел из группы, а ударник Флитвуд – все набирал и менял составы. Так случилось, что, в основном, это были парочки. Причем в группе стал доминировать женский вокал, а стиль из блюза стал кантри-поп-роком. Про чистую романтическую любовь.

Взаимоотношения внутри группы Fleetwood Mac постепенно стали напоминать страстный мексиканский сериал. Все музыканты были хиппи, нравы были свободными, измены происходили часто, из-за чего коллектив регулярно лихорадило. В 1975 они позвали в группу гитариста Линдси Бакингема – их музыкант удрал в секту "Дети Бога". Линдси согласился, но — только со своей гражданской женой Стиви Никс. Взяли обоих.

И вот тут накал страстей удесятерился. Внутри коллектива все стало еще хуже: Бакингем и Никс расстались, причем Никс ушла к ударнику-основателю ансамбля Флитвуду.

Но в чем феномен? Чем хуже дела обстояли у Fleetwood Mac в личной жизни, тем лучше они писали песни. Парадокс! Название альбома Rumors 1977 под стать: это в переводе "слухи". Все участники группы писали песни друг о друге. Но скандалы, наркотики, обиды только подогревали творческий градус. Линдси Бакингем написал бывшей песню Go Your Own Way ("Иди своим путем"), чем страшно ее раздосадовал — песня стала шлягером. Стиви в ответ разразилась лирической вещью, которая станет мировым суперхитом Dreams ("Мечты"). Чтобы вы поняли, даже в YouTube эта вещичка набрала 194 млн просмотров.

Наверняка вы слышали где-то эту мелодийку. В интервью The Daily Mail в октябре 2009 года Стиви Никс вспоминала: "Хорошо помню ту ночь, когда написала Dreams. Наутро я вошла в студию и вручила запись Линдси. Это был черновой набросок, только с моим вокалом и пианино. И хотя он был зол на меня в то время, он послушал песню, а потом посмотрел и улыбнулся. То, что происходило между нами, было печально. У нас в группе было несколько пар, но никто не справился. Но как музыканты мы друг друга по-прежнему уважали и смогли продолжать работу".

Суперхит Fleetwood Mac Dreams, 1977

В результате Fleetwood Mac выпустили альбом, который продержался на первом месте Billboard 31 неделю, а тираж его составил 40 млн дисков. Альбом Rumors входит в десятку самых продаваемых альбомов мира. Ребята стали миллионерами и начали собирать стадионы.

Так что, сериал "Дейзи Джонс и The Six" — это история феноменального творческого и коммерческого успеха на фоне разрушительных страстей внутри всех этих парочек. Есть что посмотреть, как говорят в Одессе!

Трейлер сериала "Дейзи Джонс и The Six", 2023

Сантехники Белого Дома / The White House Plumbers

  • США, 2023, политическая сатира, драма
  • Премьера: в марте (дата уточняется)
  • Платформа: HBO
  • В ролях: Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди

Политико-сатирическая драма, основанная на романе 2007 года "Честность" от авторов Эгиля и Мэттью Крога, которые работали адвокатами в администрации президента США Ричарда Никсона.

В разгар избирательной кампании в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне было установлено подслушивающее устройство. Это было сделано для сбора информации тайной группой под названием "Сантехники Белого дома". Лидди и Хант — это оперативники, ставшие членами этой группы и работавшие в пользу администрации Ричарда Никсона. Им поручили заниматься якобы "ликвидацией утечек информации", а по факту — шпионажем и сбором компромата на конкурентов Никсона.

Деятельность "сантехников" привела к обратному результату, поскольку стала частью материалов для разбирательств с последующим Уотергейтского скандалом, в результате которого Никсон – единственный из американских президентов – лишился высшей должности в результате импичмента.

Уже по ролику видна неподражаемая игра великолепного Вуди Харрельсона – смесь наивности, наглости и цинизма и… честности. Его персонажу явно льстило, что его выбрали для "тайной миссии".

Трейлер сериала "Сантехники Белого Дома"

Экстраполяции / Extrapolations

  • США, 2023, драма, комедия, детектив, фантастика
  • Премьера: 17 марта
  • Платформа: Apple TV+
  • В ролях: Мэрил Стрип, Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр

На дворе – 2060. Апокалипсис подкрался незаметно. С одной стороны – социальные институты находятся в идеальном состоянии, болезни побеждены, человечеству не угрожает ничего… кроме глобального потепления. Проблема становится острее с каждым днем, и люди пытаются понять, как им выжить в новых условиях. Однако некоторые пытаются обогатиться на приближающейся катастрофе.

Сериал нужно было бы посвятить Грете Тунберг. Он из той же когорты лент-предупреждений, что и наделавший шуму в 2021 году фильм с Ди Каприо "Не смотрите вверх" (2021).

В любом случае, здесь – блестящий актерский состав, а Мэрил Стрип занята в обеих картинах, что говорит об известном уровне качества. Дело только за остроумием и фантазией сценаристов.

Трейлер сериала "Экстраполяции"
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