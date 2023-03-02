Блокбастеры марта. Премьера анимационной "Мавки", возвращение Джона Уика и боксера Крида

Март оказался богатым на фэнтези и боевики, но главные премьеры — очередной "Джон Уик" с Киану Ривзом, "Шазам" и национальный мультфильм "Мавка".

Related video

Мавка. Лесная песня

Украина, 2023, анимация, приключения, фэнтези

Премьера: 2 марта

Роли озвучивали: Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Елена Кравец, Юлия Санина

В украинских лесах живут мифические существа. Одна из них – Мавка, Хранительница леса. Ее призвание – защищать лес. Лукаш – обычный деревенский парень с редким музыкальным талантом, который он полностью вкладывает в игру на свирели. Лукаш мечтает всю свою жизнь посвятить музыке. Именно благодаря ей и происходит невероятное: Мавка и Лукаш встречаются и влюбляются друг в друга.

Но на горизонте всплывает бизнес-вумен Килина, которая уничтожает лесные чащи. Зачем? У нее есть одна большая, страшная тайна.

Столкновение неизбежно.

[ + – ] Трейлер мультфильма "Мавка. Лесная песня"

Кит / The Whale

США, 2022, драма

Премьера: 2 марта

Актеры: Брендан Фрейзер, Сэди Син

Известный американский режиссер Даррен Аронофски ("Реквием по мечте", "Пи") представил драму "Кит" — о мужчине, страдающем от ожирения – он весит 270 кг, и его запутанных отношениях с дочерью. В главной роли снялся неузнаваемый Брендан Фрейзер ("Мумия возвращается"), а его дочь сыграла звезда "Очень странных дел" Сэди Синк. По сюжету Чарли когда-то бросил семью ради любовника-гея, который уже умер. Из-за боли от потери партнера и вины перед семьей Чарли стал переедать и набрал немыслимый вес. 17-летняя дочь зла на весь мир, но особенно на отца, однако он делает все новые и новые попытки наладить с ней контакт.

Фильм при бюджете 3 миллиона долларов собрал 24, вызвав полярные мнения критиков. Однозначно позитивно они отозвались об одном – игре растолстевшего Фрейзера, который долгие годы не снимался. Хоть фильм и не собрал ряд призов, но возвращение Фрейзера на экраны признано удачным. Аронофски удалось второй раз вернуть в строй погасшую звезду – то же он сделал с Микки Рурком, воскресив в 2008 году артиста для большого кино лентой "Рестлер".

[ + – ] Фильм Даррена Аронофски "Кит" — трейлер

Крид 3 / Creed III

США, 2023, драма, спорт

Премьера: 2 марта

В ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджерс

Сын соперника Рокки Адонис Крид достиг огромных успехов – и в карьере и в личной жизни: он и чемпион, и отличный семьянин. Но неожиданно появляется на горизонте "тень" его прошлого – друг детства Дэмиен, который считался гением бокса. Он возвращается после 18-летнего тюремного срока.

Оказывается, у Дэйма все еще есть мечта – стать чемпионом мира. Адонис по старой дружбе решает ему помочь. Но главный бой фильма будет именно между бывшими приятелями. Чтобы победить, Адонис должен поставить на карту собственное будущее, а Дэйму терять нечего, поэтому он тоже будет драться, как тигр.

Критики отметили, что в ленте избыток сюжетных линий, но бои поставлены отлично, что характерно для всех серии фильмов из цикла "Рокки".

[ + – ] Трейлер фильма "Крид 3"

Шазам! Ярость богов / Shazam! Fury of the Gods

США, 2023, комедия, приключения, фантастика

Премьера: 16 марта

В ролях: Закари Ливай, Хелен Миррен, Люси Лью, Адам Броди

Кинокартина является сиквелом фильма "Шазам!" (2019) и двенадцатым фильмом Расширенной вселенной DC.

Шазам – это супергерой-неудачник, альтер-эго подростка Билли Бэтсона. Билли получил от волшебника способность становиться воином, обладающим скиллами шести легендарных богов и героев древнего мира: мудростью Соломона, силой Геракла, стойкостью Атланта, мощью Зевса, смелостью Ахиллеса и скоростью Меркурия. Но со своей этой суммарной суперсилой он обращается крайне легкомысленно, как школьник, поэтому часто попадает в нелепые ситуации. И здесь ему на помощь приходит собственное чувство юмора.

У Шазама имеются еще братья и сестры, которые в новой части приключений тоже получили суперсилы — от темных древних божеств. По сюжету, мстительная троица древних богинь отправляется на поиски похищенной у них магии.

Билли – он же Шазам – и его отчаянная семейка начинают битву за судьбу мира. При этом они делают столько глупостей, что часто ставят в тупик не только друзей, но и врагов. Так надо уметь!

[ + – ] Трейлер фильма "Шазам! Ярость богов"

Джон Уик 4 / John Wick: Chapter 4

США, 2023, боевик, криминал, триллер

Премьера: 30 марта

В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард

Джон Уик – профессиональный киллер. Он крайне злопамятен. Поэтому его список, кому следует отомстить, довольно длинный.

Джон Уик стилен, любит музыку и имеет своеобразное чувство юмора. Крайне тщателен в подготовке, поэтому ему неслабо было объявить войну международной организации преступников под названием "Высший стол". Они в ответ заявили, что достанут его везде – век ему свободы не видать. Но Уика это совсем не смутило.

В ролике, например, в паузе между перестрелками звучит такой диалог

— Единственный способ для тебя обрести свободу – это смерть, — говорит противник Уика .

— И то — не факт, — иронически отвечает Джон Уик и, конечно, стреляет. Не промахиваясь.

[ + – ] Трейлер фильма "Джон Уик 4"

Важно