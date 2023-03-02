Блокбастеры марта. Премьера анимационной "Мавки", возвращение Джона Уика и боксера Крида
Март оказался богатым на фэнтези и боевики, но главные премьеры — очередной "Джон Уик" с Киану Ривзом, "Шазам" и национальный мультфильм "Мавка".
Мавка. Лесная песня
- Украина, 2023, анимация, приключения, фэнтези
- Премьера: 2 марта
- Роли озвучивали: Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Елена Кравец, Юлия Санина
В украинских лесах живут мифические существа. Одна из них – Мавка, Хранительница леса. Ее призвание – защищать лес. Лукаш – обычный деревенский парень с редким музыкальным талантом, который он полностью вкладывает в игру на свирели. Лукаш мечтает всю свою жизнь посвятить музыке. Именно благодаря ей и происходит невероятное: Мавка и Лукаш встречаются и влюбляются друг в друга.
Но на горизонте всплывает бизнес-вумен Килина, которая уничтожает лесные чащи. Зачем? У нее есть одна большая, страшная тайна.
Столкновение неизбежно.
Кит / The Whale
- США, 2022, драма
- Премьера: 2 марта
- Актеры: Брендан Фрейзер, Сэди Син
Известный американский режиссер Даррен Аронофски ("Реквием по мечте", "Пи") представил драму "Кит" — о мужчине, страдающем от ожирения – он весит 270 кг, и его запутанных отношениях с дочерью. В главной роли снялся неузнаваемый Брендан Фрейзер ("Мумия возвращается"), а его дочь сыграла звезда "Очень странных дел" Сэди Синк. По сюжету Чарли когда-то бросил семью ради любовника-гея, который уже умер. Из-за боли от потери партнера и вины перед семьей Чарли стал переедать и набрал немыслимый вес. 17-летняя дочь зла на весь мир, но особенно на отца, однако он делает все новые и новые попытки наладить с ней контакт.
Фильм при бюджете 3 миллиона долларов собрал 24, вызвав полярные мнения критиков. Однозначно позитивно они отозвались об одном – игре растолстевшего Фрейзера, который долгие годы не снимался. Хоть фильм и не собрал ряд призов, но возвращение Фрейзера на экраны признано удачным. Аронофски удалось второй раз вернуть в строй погасшую звезду – то же он сделал с Микки Рурком, воскресив в 2008 году артиста для большого кино лентой "Рестлер".
Крид 3 / Creed III
США, 2023, драма, спорт
Премьера: 2 марта
В ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджерс
Сын соперника Рокки Адонис Крид достиг огромных успехов – и в карьере и в личной жизни: он и чемпион, и отличный семьянин. Но неожиданно появляется на горизонте "тень" его прошлого – друг детства Дэмиен, который считался гением бокса. Он возвращается после 18-летнего тюремного срока.
Оказывается, у Дэйма все еще есть мечта – стать чемпионом мира. Адонис по старой дружбе решает ему помочь. Но главный бой фильма будет именно между бывшими приятелями. Чтобы победить, Адонис должен поставить на карту собственное будущее, а Дэйму терять нечего, поэтому он тоже будет драться, как тигр.
Критики отметили, что в ленте избыток сюжетных линий, но бои поставлены отлично, что характерно для всех серии фильмов из цикла "Рокки".
Шазам! Ярость богов / Shazam! Fury of the Gods
- США, 2023, комедия, приключения, фантастика
- Премьера: 16 марта
- В ролях: Закари Ливай, Хелен Миррен, Люси Лью, Адам Броди
Кинокартина является сиквелом фильма "Шазам!" (2019) и двенадцатым фильмом Расширенной вселенной DC.
Шазам – это супергерой-неудачник, альтер-эго подростка Билли Бэтсона. Билли получил от волшебника способность становиться воином, обладающим скиллами шести легендарных богов и героев древнего мира: мудростью Соломона, силой Геракла, стойкостью Атланта, мощью Зевса, смелостью Ахиллеса и скоростью Меркурия. Но со своей этой суммарной суперсилой он обращается крайне легкомысленно, как школьник, поэтому часто попадает в нелепые ситуации. И здесь ему на помощь приходит собственное чувство юмора.
У Шазама имеются еще братья и сестры, которые в новой части приключений тоже получили суперсилы — от темных древних божеств. По сюжету, мстительная троица древних богинь отправляется на поиски похищенной у них магии.
Билли – он же Шазам – и его отчаянная семейка начинают битву за судьбу мира. При этом они делают столько глупостей, что часто ставят в тупик не только друзей, но и врагов. Так надо уметь!
Джон Уик 4 / John Wick: Chapter 4
- США, 2023, боевик, криминал, триллер
- Премьера: 30 марта
- В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард
Джон Уик – профессиональный киллер. Он крайне злопамятен. Поэтому его список, кому следует отомстить, довольно длинный.
Джон Уик стилен, любит музыку и имеет своеобразное чувство юмора. Крайне тщателен в подготовке, поэтому ему неслабо было объявить войну международной организации преступников под названием "Высший стол". Они в ответ заявили, что достанут его везде – век ему свободы не видать. Но Уика это совсем не смутило.
В ролике, например, в паузе между перестрелками звучит такой диалог
— Единственный способ для тебя обрести свободу – это смерть, — говорит противник Уика .
— И то — не факт, — иронически отвечает Джон Уик и, конечно, стреляет. Не промахиваясь.Важно