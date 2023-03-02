Блокбастери березня. Прем'єра анімаційної "Мавки", повернення Джона Віка та боксера Кріда

Березень виявився багатим на фентезі та бойовики, але головні прем'єри — черговий "Джон Вік" із Кіану Рівзом, "Шазам" і національний мультфільм "Мавка".

Related video

"Мавка. Лісова пісня"

Україна, 2023, анімація, пригоди, фентезі

Прем'єра: 2 березня

Ролі озвучували: Наталія Денисенко, Артем Пивоваров, Олена Кравець, Юлія Саніна

В українських лісах мешкають міфічні істоти. Одна з них — Мавка, Хранителька лісу. Її покликання захищати ліс. Лукаш — звичайний сільський хлопець із рідкісним музичним талантом, який він повністю вкладає в гру на сопілці. Лукаш мріє все своє життя присвятити музиці. Саме завдяки їй і відбувається неймовірне: Мавка та Лукаш зустрічаються та закохуються одне в одного.

Але на горизонті спливає бізнесвумен Килина, яка нищить лісові хащі. Навіщо? Вона має одну велику, страшну таємницю.

Зіткнення неминуче.

[ + – ] Трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

"Кит" / The Whale

США, 2022, драма

Прем'єра: 2 березня

Актори: Брендан Фрейзер, Седі Сінк

Відомий американський режисер Даррен Аронофскі ("Реквієм за мрією", "Пі") представив драму "Кит" про чоловіка, який страждає на ожиріння — він важить 270 кг — і його заплутані стосунки з дочкою. У головній ролі знявся Брендан Фрейзер ("Мумія повертається"), якого неможливо впізнати, а його дочку зіграла зірка "Дивних див" Седі Сінк. За сюжетом, Чарлі колись кинув сім'ю заради коханця-гея, який помер. Через біль від втрати партнера та провини перед сім'єю Чарлі став переїдати й набрав немислиму вагу. 17-річна дочка зла на весь світ, але особливо на батька, проте він робить усе нові й нові спроби налагодити з нею контакт.

Фільм із бюджетом 3 мільйони доларів зібрав 24, викликавши полярні думки критиків. Однозначно позитивно вони відгукнулися про одне — гру потовстілого Фрейзера, який довгі роки не знімався. Хоч фільм і не зібрав низку призів, але повернення Фрейзера на екрани визнали вдалим. Аронофскі вдалося вдруге повернути в стрій згаслу зірку — те саме він зробив із Міккі Рурком, воскресивши у 2008 році артиста для великого кіно стрічкою "Рестлер".

[ + – ] Фільм Даррена Аронофскі "Кит" — трейлер

"Крід 3" / Creed III

США, 2023, драма, спорт

Прем'єра: 2 березня

У ролях: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мейджерс

Син суперника Роккі Адоніс Крід досяг величезних успіхів і в кар'єрі, і в особистому житті: він і чемпіон, і чудовий сім'янин. Але зненацька з'являється на горизонті "тінь" його минулого — друг дитинства Демієн, який вважався генієм боксу. Він повертається після 18-річного ув'язнення.

Виявляється, у Дейма все ще є мрія стати чемпіоном світу. Адоніс зі старої дружби вирішує йому допомогти. Але головний бій фільму буде між колишніми приятелями. Щоб перемогти, Адоніс має поставити на карту власне майбутнє, а Дейму втрачати нічого, тому він теж битиметься, як тигр.

Критики відзначили, що в стрічці надлишок сюжетних ліній, але бої поставлені чудово, що притаманно всім серії фільмів із циклу "Роккі" .

[ + – ] Трейлер фільму "Крід 3"

"Шазам! Лють богів" / Shazam! Fury of the Gods

США, 2023, комедія, пригоди, фантастика

Прем'єра: 16 березня

У ролях: Закарі Лівай, Гелен Міррен, Люсі Лью, Адам Броді

Кінострічка є сиквелом фільму "Шазам!" (2019) і дванадцятим фільмом Розширеного всесвіту DC.

Шазам — це супергерой-невдаха, альтер-его підлітка Біллі Бетсона. Біллі отримав від чарівника здатність ставати воїном, який має скіли шести легендарних богів і героїв стародавнього світу: мудрістю Соломона, силою Геракла, стійкістю Атланта, потужністю Зевса, сміливістю Ахіллеса та швидкістю Меркурія. Але зі своєю цією сумарною суперсилою він поводиться дуже легковажно, як школяр, тому часто потрапляє в безглузді ситуації. І тут йому на допомогу приходить власне почуття гумору.

Шазам має ще братів і сестер, які в новій частині пригод теж отримали суперсили — від темних стародавніх божеств. За сюжетом, мстива трійця стародавніх богинь вирушає на пошуки викраденої в них магії.

Біллі — він же Шазам — і його відчайдушна родина починають битву за долю світу. Водночас вони роблять стільки дурниць, що часто ставлять у глухий кут не тільки друзів, а й ворогів. Так треба вміти!

[ + – ] Трейлер фільму "Шазам! Лють богів"

"Джон Вік 4"/John Wick: Chapter 4

США, 2023, бойовик, кримінал, трилер

Прем'єра: 30 березня

У ролях: Кіану Рівз, Донні Єн, Білл Скарсгард

Джон Вік — професійний кілер. Він украй злопамятний. Тому його список, кому слід помститися, є досить довгим.

Джон Вік стильний, любить музику та має своєрідне почуття гумору. Вкрай ретельний у підготовці, тому йому неслабо було оголосити війну міжнародній організації злочинців під назвою "Вищий стіл". Вони у відповідь заявили, що дістануть його скрізь — вік йому волі не бачити. Але Віка це зовсім не збентежило.

У ролику, наприклад, у паузі між перестрілками звучить такий діалог:

— Єдиний спосіб для тебе здобути свободу — це смерть, — каже супротивник Віка.

— І то не факт, — іронічно відповідає Джон Вік і, звичайно, стріляє. Не промахуючись.

[ + – ] Трейлер фільму "Джон Вік 4"

Важливо