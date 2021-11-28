Ювілей "Роккі". Як свою бідність і фізичні дефекти Сталлоне переплавив у культовий фільм про бокс

Найуспішнішій спортивній кінофраншизі "Роккі" виповнилося 45 років. Українські боксери розповіли Фокусу, як на них вплинув фільм Сильвестра Сталлоне.

Прем'єра популярного спортивного фільму "Роккі" відбулася 21 листопада 1976 року в Нью-Йорку, а у широкий прокат картина вийшла 3 грудня. При бюджеті $1 млн фільм зібрав рекордні $225 млн. Було ще сім продовжень, які стабільно збирали при не надхмарно високих бюджетах по $200 млн і "нарубали" на астрономічну цифру — $1,4 млрд. Стрічка 1976 року удостоїлася "Оскара" в категоріях "Найкращий фільм", "Найкраща режисура" та "Найкращий монтаж". Сильвестр Сталлоне міг здобути премію як виконавець головної ролі та як сценарист картини — його навіть порівняли з Чарлі Чапліним. Але, як показав час, Слай тоді був ближчим до отримання заповітної статуетки, ніж потім. Номінований Сталлоне був на неї ще за сьомого "Роккі".

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Боксери — про Роккі

Цикл фільмів "Роккі" зробив величезний внесок у популяризацію боксу, за що Сталлоне й ввели в 2011 році до Зали Боксерської Слави.

Казахстанський боксер Василь Жиров, ексчемпіон світу за версією IBF, розповідає: "Я прийшов у бокс після того, як побачив фільм. Я загорівся бажанням бути як Роккі. Уперше на рингу було боляче, пропускав удари, отримував синці. Але мене це не зупинило. Я вирішив, що пройду через це, це не так вже й боляче, не так прикро, це може зробити життя кращим".

Роккі загадує бажання: "Якщо з фінальним гонгом я буду на ногах, то вперше відчую, що не просто місцевий бандюган"

Фокус розпитав трьох професійних українських боксерів про їхнє ставлення до уславленого фільму.

Владислав Сіренко, чемпіон Азії за версією WBC ABCO у надважкій вазі: "До фільму "Роккі" ставлюся позитивно, ця картина про мій улюблений вид спорту. Кожна з частин франшизи по-своєму класна. Я бачив їх ще до того, як зайнявся боксом. Але не можу сказати, що ці фільми якось мотивували мене стати боксером, проте будь-який чоловік, подивившись таку картину, надихається на подвиги. Якщо говорити про перший "Роккі", це достатньо реальна історія: чемпіон обрав у суперники середнячка. Можна навести приклад бій Ентоні Джошуа з Енді Руїсом. В Ентоні "злетів" суперник, і як заміну його команда запросила Руїса. Мексиканець вийшов і переміг, вписавши своє ім'я в історію світового боксу. Ось і в першому фільмі Роккі нехай не переміг, але показав крутий бій".

"Цей фільм надихнув мене ще зовсім у молодому віці, — розповідає Даніель Лапін, перспективний 24-річний український боксер, який виступає у напівважкій вазі (шість боїв на професійному рингу — шість перемог). — Я побачив людину, яка день у день присвячувала себе боксу, його не цікавили гроші, слава, він мав заповітну мрію — отримати пояс чемпіона світу. Його не лякали імена і титули, він погоджувався на бій з будь-яким противником, просто щоб продовжувати боксувати. У кожній ситуації він залишався людиною, не переходячи межі своїх моральних переконань. Саме це й зробило його чемпіоном.

Щодо правдоподібності, то, по-перше, це художній фільм, там грають актори, а не професійні спортсмени. По-друге, перший фільм знято у 1976 році, а стара школа боксу сильно відрізняється від того, чого навчають у наш час. На мою думку, фільм "Роккі" й уся франшиза слугували серйозним каталізатором для світової кіноіндустрії та спорту. Бокс у фільмах зацікавив глядачів, і незабаром такі фільми, як "Алі" (2001), "Крихітка на мільйон доларів" (2004) і "Воїн" (2011) були на піку популярності.

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Не всі спортсмени відгукуються про "Роккі" захоплено. Ексчемпіон світу за версією WBC у напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик стриманий у своїй оцінці: "Мене цей фільм не надихнув. "Роккі" — це казка. Бойові сцени у цьому фільмі навіть на той час поставлені слабенько. Але я розумію, що якщо цей фільм про бокс знімав режисер, котрий займався цим видом спорту, то картина не була б такою видовищною і яскравою. Перші три частини прогриміли на весь світ і принесли Сталлоне славу, але з точки зору боксу — це жах. Хоча сюжет і власне ідея прикольні, але все-таки це швидше соціальна драма. Додам, що в наступних частинах "Роккі" щодо техніки бою все вже було плюс-мінус нормально".

Сильвестр Сталлоне, він же Роккі Бальбоа. Добрий малий

Розбираючи феномен "Роккі", якому вдалося стати найкасовішим фільмом 1976 року, звернемо увагу на слова ексчемпіона світу, який зауважив, що в стрічці можна розділити драму та спорт.

За сюжетом 30-річний професійний боксер-невдаха італійського походження Роккі Бальбоа на прізвисько Італійський Жеребець живе у Філадельфії (Stallone з італійської — "жеребець"). Він бідний: у нього крихітна комірка з подертими шпалерами, панцирне ліжко та старий червоний абажур на стелі. Але одягається хлопець стильно: чорна шкіряна куртка, капелюх. Він постійно гуморить. Наприклад, шкодує, що його черепашки Кафф і Лінк не вміють співати та танцювати — йому не довелося б заробляти таким важким ремеслом, як бокс. Його крихітну золоту рибку звати Мобі Дік — на ім'я кита-вбивці з класичного американського роману.

Будь-який чоловік, подивившись "Роккі", надихається на подвиги чемпіон Азії за версією WBC ABCO у надважкій вазі Владислав Сіренко

Головний герой — борець за справедливість. У першому бою Роккі боксує мляво, але коли отримує від супротивника головою в брову, одразу відправляє негідника у нокдаун. Хоча за цю він перемогу отримав лише 45 доларів.

Крім боксу, щоб звести кінці з кінцями, Роккі підробляє колектором у місцевого мафіозі-лихваря.

Особисте життя боксера теж складається не дуже вдало. Він залицяється до молодшої сестри свого друга Адріани (Талія Шайр) — тридцятирічної продавчині зоомагазину, де Роккі придбав свою живність. Адріана — очкаста, нетовариська діва, вона носить розтягнуті кофти та непоказні спідниці. Її брат Полі (Берт Янг), працівник м'ясокомбінату, всіляко заохочує залицяння Роккі, але справа просувається зі скрипом. Усі персонажі незадоволені своїм соціальним і матеріальним становищем. Залицяючись, Роккі безперервно жартує у своєму стилі, але дама не сміється. До всіх невдач Бальбоа його тренер Міккі (Берджесс Мередіт) позбавив боксера шафки в роздягальні, вважаючи його "збитим льотчиком". Такою є експозиція.

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У Філадельфії має відбутися боксерський поєдинок темношкірого чемпіона світу у важкій вазі Аполло Кріда (Карл Везерс) із суперником, але останній травмується за п'ять тижнів до бою. Потенційні претенденти відмовляються від дуелі з Крідом, вважаючи, що для підготовки залишилося мало часу.

Аполло показаний спортсменом-бізнесменом, розважливим і цинічним, який тримає величезний штат помічників. Бій задуманий до 200-річного ювілею США, його відзначають у День Подяки в останній четвер листопада. З каталогу за фото Крід обирає на заміну Італійського Жеребця.

"Нехай моїм противником буде місцевий італієць, адже італієць відкрив Америку, — з іронією міркує він. — Це символічно. Я дам йому шанс, адже Америка — країна можливостей, і… укладу в третьому раунді".

Середнячку випала честь битися з чемпіоном. Сталлоне-сценарист взяв у боксера Джо Фрезера для фільму дві фішки: бити по м'ясних тушах і бігати сходами, що ведуть до Філадельфійського художнього музею, які тепер називають "сходи Роккі". А Крід, вважаючи, що на дворового хлопця не варто гаяти час, займається лише тим, що п'є каву в офісі.

[ + – ] РЕЛІГІЙНИЙ БОЄЦЬ. Перед кожним поєдинком Роккі молиться навколішки в туалеті

Перед боєм Роккі стає на коліна в туалеті й молиться — йому вже не до сміху. Аполло приготував веселе шоу. У залі він з'явився в образі Джорджа Вашингтона, а потім обернувся Дядечком Семом, розкидаючи дріб'язок.

"Я тебе прикінчу", — злісно цідить він Роккі на рингу, той знизує плечима.

Бій — лише десятихвилинний епізод із двогодинного фільму. Але всю картину ми пам'ятаємо про це кульмінаційне випробування. Роккі загадує бажання: "Якщо з фінальним гонгом я буду на ногах, то вперше відчую, що не просто місцевий бандюган".

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У першому раунді Роккі відправив Кріда на підлогу. Той швидко приходить до тями і починає в сказі бити Бальбоа. Але він стійкий олов'яний солдатик. Проте вже настільки побитий, що нічого не бачить: у нього набрякли повіки та щоки. Йому роблять звірячу процедуру — ножем надрізають гематому, щоб із неї витекла кров.

Роккі отримує болісні удари в обличчя, Аполло по корпусу. Дзвін дзвону! Судді вважали, що за очками перемагає чемпіон. Для Роккі це тріумф, нікому не відомий боксер протримався проти абсолютного чемпіона 15 раундів, хоча його обличчя — криваве місиво.

Бекграунд. Як пов'язані біографія Сталлоне й історія фільму "Роккі"

Сильвестр народився 6 липня 1946 року в італо-єврейській сім'ї в Нью-Йорку. Батько Френк Сталлоне, перукар із Сицилії, відкрив мережу салонів, завів стайню, де жорстоко поводився з кіньми, та й людей не шанував. Мати Жаклін Лейбофіш-Сталлоне — дочка адвоката, її предки — вихідці з Одеси. Займалася гирьовим спортом, рестлінгом, написала кілька книг з астрології.

"Сталлоне свої риси характеру розділив між двома супротивниками — Роккі й Аполло. Так, сам Слай — добрий малий, але свого не проґавить: пригадайте, як він торгувався зі студією"

Сталлоне під час пологів щипцями пошкодили лицевий нерв — ліва половина обличчя в нього не слухається. У пансіоні він бився щодня з тими, хто називав його Кривим Ротом. Почав активно займатися кінним спортом і гольфом, підкачався в спортзалі. Батьки розлучились, коли Слаю було 15.

Закінчив акторський факультет. Писав п'єси та сценарії, які не мають попиту. Виїхав із Нью-Йорка в Лос-Анджелес. З голоду знявся в порно. При всій своїй яскравій зовнішності має вкрай середні акторські дані. Усвідомивши це, почав писати сценарії під себе.

У березні 1975 року став свідком боксерського бою між Чаком Вепнером та абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Мохаммедом Алі. Перед боєм ставки букмекерів на користь Алі становили 40 до 1. Знаменитий промоутер Дон Кінг хотів влаштувати символічний бій між афроамериканським і білим спортсменом: десятиліттями темношкірі боксери утримували першість, а серед білої Америки постійно виникала примара "нової білої надії".

Несподівано Вепнер протримався проти іменитого суперника дев'ять раундів і потім відправив його навіть у флеш-нокдаун. Стверджували, що він випадково наступив Алі на ногу, і чемпіон опинився на підлозі. У 15-му раунді Алі почав забивати Вепнера, бій зупинили, але факт залишається фактом — Чак простояв 15 раундів проти того, кого й сьогодні називають "найбільшим боксером усіх часів і народів".

[ + – ] Улюблений пес. Сталлоне через борги продав улюбленого пса на прізвисько Баткас, якого він потім викупить і зніме в "Роккі"

Сильвестр був настільки натхненний поєдинком, що за три дні накатав чорновий варіант сценарію. Продюсерам ідея сподобалася, але вони поставили умову: у головній ролі — зірка на кшталт Роберта Редфорда. Сталлоне наполягав на своїй персоні. Йому запропонували $70 тис., тільки б не він, — відмова. Подвоїли суму — знову "ні". Притому що Сталлоне був на мілині: він мав $100 готівки і купу боргів. Акторові навіть довелося продати улюбленого пса-бульмастифа на прізвисько Баткас, якого він потім викупить і зніме в "Роккі".

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Зрештою гонорар йому заплатили невеликий, але він виторгував собі головну роль та відсотки від прибутку. І не помилився, враховуючи рекордні збори картини.

Фільму передували п'ять місяців тренувань. Власне стрічку зняли лише за 28 днів. Заощаджували на всьому — бюджет був обмежений, що не завадило Сильвестру зняти у фільмі в епізодичних ролях тата, брата та всіх своїх домашніх вихованців — сім'я для італоамериканця все!

Секрет успіху "Роккі"

У чому головна фішка картини Сильвестра Сталлоне?

Фільм про бокс виглядає як соціальна трагікомедія з докладним описом непоказного побуту головного героя. Але в його вуста Сталлоне заклав свій стендап-гумор, який підсвічує невдачі. Його герой — добрий хлопець. Коли мафіозі доручає йому зламати палець боржнику, якщо той не віддасть $200, Роккі цього не може зробити. Він надто любить людей.

Темношкірий Аполло Крід, навпаки, людина-машина, бізнесмен, цинік, раціоналіст. Він загрожує Бальбоа смертю. Та й тренер Міккі нагадує Роккі, що має смертельно небезпечного суперника. Але той… жартує. Ось, наприклад, діалог Роккі з тренером перед боєм: "Це Аполло?" — "А ти на кого чекав?" — "Я думав, він не прийде".

[ + – ] ОБОВ'ЯЗКОВА ПРОМОВА. У фіналі будь-якого бою побитий до напів смерті Італійський Жеребець починає традиційну промову зі словами подяки, зокрема противнику Фото: Getty Images

Телекоментатори у фільмі так характеризують бій: "Людина з підворіття проти лицаря". А більшість американців — "люди з підворіття". На трампліні американської мрії вони хочуть одразу стрибнути у багаті щасливчики. І Роккі це вдається.

Цікаво, що перед поєдинками він молиться. У "Роккі-2" навіть забігає до церкви заради благословення пастора. Він відданий своїй дівчині. Підтримує майбутнього швагра. Він новий позитивний герой правоконсервативної Америки.

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Й ось весь у синцях він приніс себе в жертву бою, але встояв, а тому переможець. Звідси формула всіх фільмів "Роккі": добросердечний гуморний боєць — образливий виклик від людини-машини — перемога ціною здоров'я, але з великою грошовою премією.

Насправді Сталлоне свої риси характеру поділив між двома героями — Роккі й Аполло. Так, сам Слай — добрий малий, але свого не проґавить: згадайте, як він торгувався зі студією. Роккі він віддав найкраще, що має, враховуючи почуття гумору.

Як кажуть профі, далеко не після кожного поєдинку в боксера замість обличчя кривава маска, але в Роккі так завжди. Особливо після битви у "Роккі-4" з радянським монстром Іваном Драго (Дольф Лундгрен). У фіналі Італійський Жеребець починає свою традиційну промову зі словами подяки, зокрема, противнику.

Єхидні критики називають Роккі в такі моменти "гематомою, що говорить". Але при цьому, мабуть, все одно у фіналі плачуть сентиментальними сльозами під музичну тему Білла Конті Gonna Fly Now, яка посіла перше місце у хіт-параді Billboard. Тому що не можна не співпереживати цьому чудовому атлету, адже він бореться за добро, за всіх нас. І як би не смішно виглядало, але навіть радянські глядачі у фіналі бою Бальбоа з Драго скандували: "Роккі! Роккі!" Адже він — саме кохання. І в наступних частинах франшизи навіть потоваришує з Аполло Крідом і тренуватиме його сина.