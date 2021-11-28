Юбилей "Рокки". Как свою бедность и физические дефекты Сталлоне переплавил в культовый фильм о боксе

Самой успешной спортивной кинофраншизе "Рокки" исполнилось 45 лет. Украинские боксеры рассказали Фокусу, как на них повлиял фильм Сильвестра Сталлоне.

Премьера популярного спортивного фильма "Рокки" состоялась 21 ноября 1976 года в Нью-Йорке, а в широкий прокат картина вышла 3 декабря. При бюджете $1 млн фильм собрал рекордные $225 млн. Было еще семь продолжений, которые стабильно собирали при не заоблачно высоких бюджетах по $200 млн и "нарубили" на астрономическую цифру — $1,4 млрд. Лента 1976 года удостоилась "Оскара" в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучший монтаж". Сильвестр Сталлоне мог получить премию как исполнитель главной роли и как сценарист картины — его даже сравнили с Чарли Чаплиным. Но, как показало время, Слай тогда был ближе к получению заветной статуэтки, чем потом. Номинирован Сталлоне был на нее еще за седьмой "Рокки".

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Боксеры — о Рокки

Цикл фильмов "Рокки" сделал огромный вклад в популяризацию бокса, за что Сталлоне и ввели в 2011 году в Зал Боксерской Славы.

Казахстанский боксер Василий Жиров, экс-чемпион мира по версии IBF, рассказывает: "Я пришел в бокс после того, как увидел фильм. Я загорелся желанием быть как Рокки. Первый раз на ринге было больно, пропускал удары, получал синяки. Но меня это не остановило. Я решил, что пройду через это, это не так уж и больно, не так уж досадно, это может сделать жизнь лучше".

Рокки загадывает желание: "Если с финальным гонгом я буду на ногах, то впервые почувствую, что не просто местный бандюган"

Фокус расспросил трех профессиональных украинских боксеров об их отношении к прославленному фильму.

Владислав Сиренко, чемпион Азии по версии WBC ABCO в супертяжелом весе: "К фильму "Рокки" отношусь позитивно, эта картина про мой любимый вид спорта. Каждая из частей франшизы по-своему классная. Я видел их еще до того, как занялся боксом. Но не могу сказать, что эти фильмы как-то мотивировали меня стать боксером. Однако любой мужчина, посмотрев такую картину, вдохновляется на подвиги. Если говорить о первом "Рокки", это достаточно реальная история: чемпион выбрал в соперники середнячка. Можно привести в пример бой Энтони Джошуа с Энди Руисом. У Энтони "слетел" соперник, и в качестве замены его команда пригласила Руиса. Мексиканец вышел и победил, вписав свое имя в историю мирового бокса. Вот и в первом фильме Рокки пусть не победил, но показал крутой бой".

"Этот фильм вдохновил меня еще совсем в молодом возрасте, — рассказывает Даниэль Лапин, перспективный 24-летний украинский боксер, выступающий в полутяжелом весе (шесть боев на профессиональном ринге — шесть побед). — Я увидел человека, который изо дня в день посвящал себя боксу. Его не интересовали деньги, слава, у него была заветная мечта — получить пояс чемпиона мира. Его не пугали имена и титулы, он соглашался на бой с любым противником, просто чтобы продолжать боксировать. В каждой ситуации он оставался человеком, не переходя границы своих моральных убеждений. Именно это и сделало его чемпионом.

Что касается правдоподобности, то, во-первых, это художественный фильм, там играют актеры, а не профессиональные спортсмены. Во-вторых, первый фильм снят в 1976 году, а старая школа бокса сильно отличается от того, чему учат в наше время. По-моему, фильм "Рокки" и вся франшиза послужили серьезным катализатором для мировой киноиндустрии и спорта. Бокс в фильмах заинтересовал зрителей, и вскоре такие фильмы, как "Али" (2001), "Малышка на миллион" (2004) и "Воин" (2011) были на пике популярности".

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Не все спортсмены отзываются о "Рокки" восторженно. Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик сдержан в своей оценке: "Меня этот фильм не вдохновил. "Рокки" — это сказка. Боевые сцены в этом фильме даже на то время поставлены слабенько. Но я понимаю, что если бы этот фильм о боксе снимал режиссер, занимавшийся этим видом спорта, то картина не была бы такой зрелищной и красочной. Первые три части прогремели на весь мир и принесли Сталлоне славу, но с точки зрения бокса — это ужас. Хотя сюжет и сама идея прикольные, но все-таки это скорее социальная драма. Добавлю, что в последующих частях "Рокки" относительно техники боя все уже было плюс-минус нормально".

Сильвестр Сталлоне, он же Рокки Бальбоа. Добрый малый

Разбирая феномен "Рокки", которому удалось стать самым кассовым фильмом 1976 года, обратим внимание на слова экс-чемпиона мира, заметившего, что в ленте можно разделить драму и спорт.

По сюжету 30-летний профессиональный боксер-неудачник итальянского происхождения Рокки Бальбоа по прозвищу Итальянский Жеребец живет в Филадельфии (Stallone c итальянского — "жеребец"). Он беден: у него крохотная каморка с подранными обоями, панцирная кровать и старый красный абажур на потолке. Но одевается парень стильно: черная кожаная куртка, шляпа. Он все время юморит. Например, сожалеет, что его черепашки Кафф и Линк не умеют петь и танцевать — ему бы не пришлось зарабатывать таким тяжелым ремеслом, как бокс. Его крошечную золотую рыбку зовут Моби Дик — по имени кита-убийцы из классического американского романа.

Любой мужчина, посмотрев "Рокки", вдохновляется на подвиги чемпион Азии по версии WBC ABCO в супертяжелом весе Владислав Сиренко

Главный герой — борец за справедливость. В первом бою Рокки боксирует вяло, но когда получает от противника головой в бровь, сразу отправляет негодяя в нокдаун. Хотя за эту он победу получил всего 45 баксов.

Помимо бокса, чтобы свести концы с концами, Рокки подрабатывает коллектором у местного мафиози-ростовщика.

Личная жизнь боксера тоже складывается не очень удачно. Он ухаживает за младшей сестрой своего друга Адрианой (Талия Шайер) — тридцатилетней продавщицей зоомагазина, где Рокки приобрел свою живность. Адриана — очкастая, необщительная дева, она носит растянутые кофты и невзрачные юбки. Ее брат Поли (Берт Янг), работник мясокомбината, всячески поощряет ухаживания Рокки, но дело идет со скрипом. Все персонажи недовольны своим социальным и материальным положением. Ухаживая, Рокки беспрерывно шутит в своем стиле, но дама не смеется. Ко всем неудачам Бальбоа его тренер Микки (Берджесс Мередит) лишил боксера шкафчика в раздевалке, считая его "сбитым летчиком". Такова экспозиция.

[ + – ] НЕКАЗИСТЫЙ БЫТ. Боксер беден: у него крохотная каморка с видом на кирпичную стену. Но он обожает своих черепах и аквариумную рыбку

В Филадельфии должен состояться боксерский поединок темнокожего чемпиона мира в тяжелом весе Аполло Крида (Карл Уэзерс) с неким соперником, но последний травмируется за пять недель до боя. Потенциальные претенденты отказываются от дуэли с Кридом, считая, что для подготовки осталось мало времени.

Аполло показан спортсменом-бизнесменом, расчетливым и циничным, который держит огромный штат помощников. Бой задуман к 200-летнему юбилею США, его отмечают в День Благодарения — последний четверг ноября. Из каталога по фото Крид выбирает на замену Итальянского Жеребца.

"Пусть моим противником будет местный итальянец, ведь итальянец открыл Америку, — с иронией рассуждает он. — Это символично. Я дам ему шанс, ведь Америка — страна возможностей, и… уложу в третьем раунде".

Середнячку выпала честь сразиться с чемпионом. Сталлоне-сценарист взял у боксера Джо Фрезера для фильма две фишки: колотить по мясным тушам и бегать по лестнице, ведущей к Филадельфийскому художественному музею, которую теперь называют "ступени Рокки". А Крид, считая, что на дворового парня не стоит тратить время, занимается только тем, что пьет кофе в офисе.

[ + – ] РЕЛИГИОЗНЫЙ БОЕЦ. Перед каждым поединком Рокки молится на коленях в туалете

Перед боем Рокки становится на колени в туалете и молится — ему уже не до смеха. Аполло же приготовил веселое шоу. В зале он появился в образе Джорджа Вашингтона, а затем обратился Дядюшкой Сэмом, разбрасывая мелочь.

"Я тебя прикончу", — злобно цедит он Рокки на ринге, тот пожимает плечами.

Бой — лишь десятиминутный эпизод из двухчасового фильма. Но всю картину мы помним об этом кульминационном испытании. Рокки загадывает желание: "Если с финальным гонгом я буду на ногах, то впервые почувствую, что не просто местный бандюган".

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В первом же раунде Рокки отправил Крида на пол. Тот быстро приходит в себя и начинает в бешенстве колотить Бальбоа. Но он — стойкий оловянный солдатик. Однако уже настолько избит, что ничего не видит: у него опухли веки и щеки. Ему делают зверскую процедуру — ножиком надрезают гематому, чтобы из нее вытекла кровь…

Рокки получает болезненные удары в лицо, Аполло — по корпусу. Звон колокола! Судьи посчитали, что по очкам побеждает чемпион. Для Рокки это триумф, никому не известный боксер продержался против абсолютного чемпиона 15 раундов, хотя его лицо — кровавое месиво.

Бэкграунд. Как связаны биография Сталлоне и история фильма "Рокки"

Сильвестр родился 6 июля 1946 года в итало-еврейской семье в Нью-Йорке. Отец Фрэнк Сталлоне, парикмахер из Сицилии, открыл сеть салонов, завел конюшню, где жестоко обращался с лошадьми, да и людей не жаловал. Мать Жаклин Лейбофиш-Сталлоне — дочь адвоката, ее предки — выходцы из Одессы. Занималась гиревым спортом, рестлингом, написала несколько книг по астрологии.

"Сталлоне свои черты характера разделил между двумя против­никами — Рокки и Аполло. Да, сам Слай — добрый малый, но своего не упустит: впомните, как он торговался со студией"

Сталлоне при родах щипцами повредили лицевой нерв — левая половина лица у него не слушается. В пансионе он дрался каждый день с теми, кто называл его Кривым Ртом. Стал активно заниматься конным спортом и гольфом, подкачался в спортзале. Родители развелись, когда Слаю было 15.

Окончил актерский факультет. Писал пьесы и сценарии, не пользующиеся спросом. Уехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. С голодухи снялся в порно. При всей своей яркой внешности обладает крайне средними актерскими данными. Осознав это, стал писать сценарии под себя.

В марте 1975 года стал свидетелем боксерского боя между Чаком Уэпнером и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Мохаммедом Али. Перед боем ставки букмекеров в пользу Али составляли 40 к 1. Знаменитый промоутер Дон Кинг хотел устроить символический бой между афроамериканским и белым спортсменом: десятилетиями темнокожие боксеры удерживали первенство, а среди белой Америки все время возникал призрак "новой белой надежды".

Неожиданно Уэпнер продержался против именитого соперника девять раундов и потом отправил его даже во флеш-нокдаун. Утверждали, что он случайно наступил Али на ногу, и чемпион оказался на полу. В 15-м раунде Али начал забивать Уэпнера, бой остановили, но факт остается фактом — Чак простоял 15 раундов против того, кого и сегодня называют "самым великим боксером всех времен и народов".

[ + – ] ЛЮБИМЫЙ ПЕС. Сталлоне из-за долгов продал любимого пса по кличке Баткас, которого он потом выкупит и снимет в "Рокки"

Сильвестр был настолько вдохновлен поединком, что за три дня накатал черновой вариант сценария. Продюсерам идея понравилась, но они поставили условие: в главной роли — звезда вроде Роберта Редфорда. Сталллоне настаивал на своей персоне. Ему предложили $70 тыс., только бы не он, — отказ. Удвоили сумму — снова "нет". Притом что Сталлоне был на мели: у него имелись $100 наличности и куча долгов. Актеру даже пришлось продать любимого пса-бульмастифа по кличке Баткас, которого он потом выкупит и снимет в "Рокки".

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В результате гонорар ему заплатили небольшой, но он выторговал себе главную роль и проценты от прибыли. И не прогадал, учитывая рекордные сборы картины.

Фильму предшествовали пять месяцев тренировок. Саму ленту сняли всего за 28 дней. Экономили на всем — бюджет был ограничен, что не помешало Сильвестру снять в фильме в эпизодических ролях папу, брата и всех своих домашних питомцев — семья для италоамериканца все!

Секрет успеха "Рокки"

В чем главная фишка картины Сильвестра Сталлоне?

Фильм о боксе выглядит как социальная трагикомедия с подробным описанием неказистого быта главного героя. Но в его уста Сталлоне заложил свой стендап-юмор, который "подсвечивает" неудачи. Его герой — добрый парень. Когда мафиози поручает ему сломать палец должнику, если тот не отдаст $200, Рокки не может этого сделать. Он слишком любит людей.

Темнокожий Аполло Крид, напротив, — человек-машина, бизнесмен, циник, рационалист. Он угрожает Бальбоа смертью. Да и тренер Микки напоминает Рокки, что у него смертельно опасный соперник. Но тот… отшучивается. Вот, например, диалог Рокки с тренером перед боем: "Это Аполло?" — "А ты кого ждал?" — "Я думал, он не придет".

[ + – ] ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ. В финале любого боя избитый до полусмерти Итальянский Жеребец толкает традиционную речь со словами благодарности, в том числе противнику Фото: Getty Images

Телекомментаторы в фильме так характеризуют бой: "Человек из подворотни против рыцаря". А большинство американцев — "люди из подворотни". На трамплине американской мечты они хотят сразу прыгнуть в богатые счастливчики. И у Рокки это получается.

Любопытно, что перед поединками он молится. В "Рокки-2" даже забегает в церковь ради благословения пастора. Он предан своей девушке. Поддерживает будущего шурина. Он — новый позитивный герой правоконсервативной Америки.

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И вот весь в кровоподтеках он принес себя в жертву бою, но устоял, а потому победитель. Отсюда формула всех фильмов "Рокки": добросердечный юморной боец — оскорбительный вызов от человека-машины — победа ценой здоровья, но с большой денежной премией.

На самом деле Сталлоне свои черты характера разделил между двумя героями — Рокки и Аполло. Да, сам Слай — добрый малый, но своего не упустит: вспомните, как он торговался со студией. Рокки он отдал лучшее, что у него есть, включая чувство юмора.

Как говорят профи, далеко не после каждого поединка у боксера вместо лица кровавая маска, но у Рокки так всегда. Особенно после битвы в "Рокки-4" с советским монстром Иваном Драго (Дольф Лундгрен). В финале Итальянский Жеребец толкает свою традиционную речь со словами благодарности, в том числе противнику.

Ехидные критики называют Рокки в такие моменты "говорящей гематомой". Но при этом, небось, все равно в финале плачут сентиментальными слезами под музыкальную тему Билла Конти Gonna Fly Now, занявшую первое место в хит-параде Billboard. Потому что нельзя не сопереживать этому прекрасному атлету, ведь он сражается за добро, за всех нас. И как ни забавно это выглядело, но даже советские зрители в финале боя Бальбоа с Драго скандировали: "Рокки! Рокки!" Ведь он — сама любовь. И в последующих частях франшизы даже подружится с Аполло Кридом и станет тренировать его сына.