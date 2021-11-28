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Юбилей "Рокки". Как свою бедность и физические дефекты Сталлоне переплавил в культовый фильм о боксе

Константин Рылев, Даниил Вереитин
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Фото: Getty Images | Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки"

Самой успешной спортивной кинофраншизе "Рокки" исполнилось 45 лет. Украинские боксеры рассказали Фокусу, как на них повлиял фильм Сильвестра Сталлоне.

Премьера популярного спортивного фильма "Рокки" состоялась 21 ноября 1976 года в Нью-Йорке, а в широкий прокат картина вышла 3 декабря. При бюджете $1 млн фильм собрал рекордные $225 млн. Было еще семь продолжений, которые стабильно собирали при не заоблачно высоких бюджетах по $200 млн и "нарубили" на астрономическую цифру — $1,4 млрд. Лента 1976 года удостоилась "Оскара" в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучший монтаж". Сильвестр Сталлоне мог получить премию как исполнитель главной роли и как сценарист картины — его даже сравнили с Чарли Чаплиным. Но, как показало время, Слай тогда был ближе к получению заветной статуэтки, чем потом. Номинирован Сталлоне был на нее еще за седьмой "Рокки".

Боксеры — о Рокки

Цикл фильмов "Рокки" сделал огромный вклад в популяризацию бокса, за что Сталлоне и ввели в 2011 году в Зал Боксерской Славы.

Казахстанский боксер Василий Жиров, экс-чемпион мира по версии IBF, рассказывает: "Я пришел в бокс после того, как увидел фильм. Я загорелся желанием быть как Рокки. Первый раз на ринге было больно, пропускал удары, получал синяки. Но меня это не остановило. Я решил, что пройду через это, это не так уж и больно, не так уж досадно, это может сделать жизнь лучше".

Рокки загадывает желание: "Если с финальным гонгом я буду на ногах, то впервые почувствую, что не просто местный бандюган"

Фокус расспросил трех профессиональных украинских боксеров об их отношении к прославленному фильму.

Владислав Сиренко, чемпион Азии по версии WBC ABCO в супертяжелом весе: "К фильму "Рокки" отношусь позитивно, эта картина про мой любимый вид спорта. Каждая из частей франшизы по-своему классная. Я видел их еще до того, как занялся боксом. Но не могу сказать, что эти фильмы как-то мотивировали меня стать боксером. Однако любой мужчина, посмотрев такую картину, вдохновляется на подвиги. Если говорить о первом "Рокки", это достаточно реальная история: чемпион выбрал в соперники середнячка. Можно привести в пример бой Энтони Джошуа с Энди Руисом. У Энтони "слетел" соперник, и в качестве замены его команда пригласила Руиса. Мексиканец вышел и победил, вписав свое имя в историю мирового бокса. Вот и в первом фильме Рокки пусть не победил, но показал крутой бой".

"Этот фильм вдохновил меня еще совсем в молодом возрасте, — рассказывает Даниэль Лапин, перспективный 24-летний украинский боксер, выступающий в полутяжелом весе (шесть боев на профессиональном ринге — шесть побед). — Я увидел человека, который изо дня в день посвящал себя боксу. Его не интересовали деньги, слава, у него была заветная мечта — получить пояс чемпиона мира. Его не пугали имена и титулы, он соглашался на бой с любым противником, просто чтобы продолжать боксировать. В каждой ситуации он оставался человеком, не переходя границы своих моральных убеждений. Именно это и сделало его чемпионом.

Что касается правдоподобности, то, во-первых, это художественный фильм, там играют актеры, а не профессиональные спортсмены. Во-вторых, первый фильм снят в 1976 году, а старая школа бокса сильно отличается от того, чему учат в наше время. По-моему, фильм "Рокки" и вся франшиза послужили серьезным катализатором для мировой киноиндустрии и спорта. Бокс в фильмах заинтересовал зрителей, и вскоре такие фильмы, как "Али" (2001), "Малышка на миллион" (2004) и "Воин" (2011) были на пике популярности".

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БЕЗ ПОНТОВ. Тренируется Бальбоа в самом непритя­зательном спортивном костюме

Не все спортсмены отзываются о "Рокки" восторженно. Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик сдержан в своей оценке: "Меня этот фильм не вдохновил. "Рокки" — это сказка. Боевые сцены в этом фильме даже на то время поставлены слабенько. Но я понимаю, что если бы этот фильм о боксе снимал режиссер, занимавшийся этим видом спорта, то картина не была бы такой зрелищной и красочной. Первые три части прогремели на весь мир и принесли Сталлоне славу, но с точки зрения бокса — это ужас. Хотя сюжет и сама идея прикольные, но все-таки это скорее социальная драма. Добавлю, что в последующих частях "Рокки" относительно техники боя все уже было плюс-минус нормально".

Сильвестр Сталлоне, он же Рокки Бальбоа. Добрый малый

Разбирая феномен "Рокки", которому удалось стать самым кассовым фильмом 1976 года, обратим внимание на слова экс-чемпиона мира, заметившего, что в ленте можно разделить драму и спорт.

По сюжету 30-летний профессиональный боксер-неудачник итальянского происхождения Рокки Бальбоа по прозвищу Итальянский Жеребец живет в Филадельфии (Stallone c итальянского — "жеребец"). Он беден: у него крохотная каморка с подранными обоями, панцирная кровать и старый красный абажур на потолке. Но одевается парень стильно: черная кожаная куртка, шляпа. Он все время юморит. Например, сожалеет, что его черепашки Кафф и Линк не умеют петь и танцевать — ему бы не пришлось зарабатывать таким тяжелым ремеслом, как бокс. Его крошечную золотую рыбку зовут Моби Дик — по имени кита-убийцы из классического американского романа.

Любой мужчина, посмотрев "Рокки", вдохновляется на подвиги

чемпион Азии по версии WBC ABCO в супертяжелом весе
Владислав Сиренко

Главный герой — борец за справедливость. В первом бою Рокки боксирует вяло, но когда получает от противника головой в бровь, сразу отправляет негодяя в нокдаун. Хотя за эту он победу получил всего 45 баксов.

Помимо бокса, чтобы свести концы с концами, Рокки подрабатывает коллектором у местного мафиози-ростовщика.

Личная жизнь боксера тоже складывается не очень удачно. Он ухаживает за младшей сестрой своего друга Адрианой (Талия Шайер) — тридцатилетней продавщицей зоомагазина, где Рокки приобрел свою живность. Адриана — очкастая, необщительная дева, она носит растянутые кофты и невзрачные юбки. Ее брат Поли (Берт Янг), работник мясокомбината, всячески поощряет ухаживания Рокки, но дело идет со скрипом. Все персонажи недовольны своим социальным и материальным положением. Ухаживая, Рокки беспрерывно шутит в своем стиле, но дама не смеется. Ко всем неудачам Бальбоа его тренер Микки (Берджесс Мередит) лишил боксера шкафчика в раздевалке, считая его "сбитым летчиком". Такова экспозиция.

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НЕКАЗИСТЫЙ БЫТ. Боксер беден: у него крохотная каморка с видом на кирпичную стену. Но он обожает своих черепах и аквариумную рыбку

В Филадельфии должен состояться боксерский поединок темнокожего чемпиона мира в тяжелом весе Аполло Крида (Карл Уэзерс) с неким соперником, но последний травмируется за пять недель до боя. Потенциальные претенденты отказываются от дуэли с Кридом, считая, что для подготовки осталось мало времени.

Аполло показан спортсменом-бизнесменом, расчетливым и циничным, который держит огромный штат помощников. Бой задуман к 200-летнему юбилею США, его отмечают в День Благодарения — последний четверг ноября. Из каталога по фото Крид выбирает на замену Итальянского Жеребца.

"Пусть моим противником будет местный итальянец, ведь итальянец открыл Америку, — с иронией рассуждает он. — Это символично. Я дам ему шанс, ведь Америка — страна возможностей, и… уложу в третьем раунде".

Середнячку выпала честь сразиться с чемпионом. Сталлоне-сценарист взял у боксера Джо Фрезера для фильма две фишки: колотить по мясным тушам и бегать по лестнице, ведущей к Филадельфийскому художественному музею, которую теперь называют "ступени Рокки". А Крид, считая, что на дворового парня не стоит тратить время, занимается только тем, что пьет кофе в офисе.

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РЕЛИГИОЗНЫЙ БОЕЦ. Перед каждым поединком Рокки молится на коленях в туалете

Перед боем Рокки становится на колени в туалете и молится — ему уже не до смеха. Аполло же приготовил веселое шоу. В зале он появился в образе Джорджа Вашингтона, а затем обратился Дядюшкой Сэмом, разбрасывая мелочь.

"Я тебя прикончу", — злобно цедит он Рокки на ринге, тот пожимает плечами.

Бой — лишь десятиминутный эпизод из двухчасового фильма. Но всю картину мы помним об этом кульминационном испытании. Рокки загадывает желание: "Если с финальным гонгом я буду на ногах, то впервые почувствую, что не просто местный бандюган".

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В первом же раунде Рокки отправил Крида на пол. Тот быстро приходит в себя и начинает в бешенстве колотить Бальбоа. Но он — стойкий оловянный солдатик. Однако уже настолько избит, что ничего не видит: у него опухли веки и щеки. Ему делают зверскую процедуру — ножиком надрезают гематому, чтобы из нее вытекла кровь…

Рокки получает болезненные удары в лицо, Аполло — по корпусу. Звон колокола! Судьи посчитали, что по очкам побеждает чемпион. Для Рокки это триумф, никому не известный боксер продержался против абсолютного чемпиона 15 раундов, хотя его лицо — кровавое месиво.

Бэкграунд. Как связаны биография Сталлоне и история фильма "Рокки"

Сильвестр родился 6 июля 1946 года в итало-еврейской семье в Нью-Йорке. Отец Фрэнк Сталлоне, парикмахер из Сицилии, открыл сеть салонов, завел конюшню, где жестоко обращался с лошадьми, да и людей не жаловал. Мать Жаклин Лейбофиш-Сталлоне — дочь адвоката, ее предки — выходцы из Одессы. Занималась гиревым спортом, рестлингом, написала несколько книг по астрологии.

"Сталлоне свои черты характера разделил между двумя против­никами — Рокки и Аполло. Да, сам Слай — добрый малый, но своего не упустит: впомните, как он торговался со студией"

Сталлоне при родах щипцами повредили лицевой нерв — левая половина лица у него не слушается. В пансионе он дрался каждый день с теми, кто называл его Кривым Ртом. Стал активно заниматься конным спортом и гольфом, подкачался в спортзале. Родители развелись, когда Слаю было 15.

Окончил актерский факультет. Писал пьесы и сценарии, не пользующиеся спросом. Уехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. С голодухи снялся в порно. При всей своей яркой внешности обладает крайне средними актерскими данными. Осознав это, стал писать сценарии под себя.

В марте 1975 года стал свидетелем боксерского боя между Чаком Уэпнером и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Мохаммедом Али. Перед боем ставки букмекеров в пользу Али составляли 40 к 1. Знаменитый промоутер Дон Кинг хотел устроить символический бой между афроамериканским и белым спортсменом: десятилетиями темнокожие боксеры удерживали первенство, а среди белой Америки все время возникал призрак "новой белой надежды".

Неожиданно Уэпнер продержался против именитого соперника девять раундов и потом отправил его даже во флеш-нокдаун. Утверждали, что он случайно наступил Али на ногу, и чемпион оказался на полу. В 15-м раунде Али начал забивать Уэпнера, бой остановили, но факт остается фактом — Чак простоял 15 раундов против того, кого и сегодня называют "самым великим боксером всех времен и народов".

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ЛЮБИМЫЙ ПЕС. Сталлоне из-за долгов продал любимого пса по кличке Баткас, которого он потом выкупит и снимет в "Рокки"

Сильвестр был настолько вдохновлен поединком, что за три дня накатал черновой вариант сценария. Продюсерам идея понравилась, но они поставили условие: в главной роли — звезда вроде Роберта Редфорда. Сталллоне настаивал на своей персоне. Ему предложили $70 тыс., только бы не он, — отказ. Удвоили сумму — снова "нет". Притом что Сталлоне был на мели: у него имелись $100 наличности и куча долгов. Актеру даже пришлось продать любимого пса-бульмастифа по кличке Баткас, которого он потом выкупит и снимет в "Рокки".

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В результате гонорар ему заплатили небольшой, но он выторговал себе главную роль и проценты от прибыли. И не прогадал, учитывая рекордные сборы картины.

Фильму предшествовали пять месяцев тренировок. Саму ленту сняли всего за 28 дней. Экономили на всем — бюджет был ограничен, что не помешало Сильвестру снять в фильме в эпизодических ролях папу, брата и всех своих домашних питомцев — семья для италоамериканца все!

Секрет успеха "Рокки"

В чем главная фишка картины Сильвестра Сталлоне?

Фильм о боксе выглядит как социальная трагикомедия с подробным описанием неказистого быта главного героя. Но в его уста Сталлоне заложил свой стендап-юмор, который "подсвечивает" неудачи. Его герой — добрый парень. Когда мафиози поручает ему сломать палец должнику, если тот не отдаст $200, Рокки не может этого сделать. Он слишком любит людей.

Темнокожий Аполло Крид, напротив, — человек-машина, бизнесмен, циник, рационалист. Он угрожает Бальбоа смертью. Да и тренер Микки напоминает Рокки, что у него смертельно опасный соперник. Но тот… отшучивается. Вот, например, диалог Рокки с тренером перед боем: "Это Аполло?" — "А ты кого ждал?" — "Я думал, он не придет".

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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ. В финале любого боя избитый до полусмерти Итальянский Жеребец толкает традиционную речь со словами благодарности, в том числе противнику
Фото: Getty Images

Телекомментаторы в фильме так характеризуют бой: "Человек из подворотни против рыцаря". А большинство американцев — "люди из подворотни". На трамплине американской мечты они хотят сразу прыгнуть в богатые счастливчики. И у Рокки это получается.

Любопытно, что перед поединками он молится. В "Рокки-2" даже забегает в церковь ради благословения пастора. Он предан своей девушке. Поддерживает будущего шурина. Он — новый позитивный герой правоконсервативной Америки.

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И вот весь в кровоподтеках он принес себя в жертву бою, но устоял, а потому победитель. Отсюда формула всех фильмов "Рокки": добросердечный юморной боец — оскорбительный вызов от человека-машины — победа ценой здоровья, но с большой денежной премией.

На самом деле Сталлоне свои черты характера разделил между двумя героями — Рокки и Аполло. Да, сам Слай — добрый малый, но своего не упустит: вспомните, как он торговался со студией. Рокки он отдал лучшее, что у него есть, включая чувство юмора.

Как говорят профи, далеко не после каждого поединка у боксера вместо лица кровавая маска, но у Рокки так всегда. Особенно после битвы в "Рокки-4" с советским монстром Иваном Драго (Дольф Лундгрен). В финале Итальянский Жеребец толкает свою традиционную речь со словами благодарности, в том числе противнику.

Ехидные критики называют Рокки в такие моменты "говорящей гематомой". Но при этом, небось, все равно в финале плачут сентиментальными слезами под музыкальную тему Билла Конти Gonna Fly Now, занявшую первое место в хит-параде Billboard. Потому что нельзя не сопереживать этому прекрасному атлету, ведь он сражается за добро, за всех нас. И как ни забавно это выглядело, но даже советские зрители в финале боя Бальбоа с Драго скандировали: "Рокки! Рокки!" Ведь он — сама любовь. И в последующих частях франшизы даже подружится с Аполло Кридом и станет тренировать его сына.