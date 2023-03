Серіали березня. Мандалорець і Ґроґу знову разом, Гаррельсон прибирає президента, шпигун чесно бреше

Прем'єрні релізи березня виявили різноманітність жанрів — від космічного вестерну до псевдобіографічної рокдрами, від комедійного шпигунського бойовика до саркастичної соціальної утопії, де все чудово — окрім глобального потепління.

На відміну від не надто щедрого на релізи лютого, перший місяць весни виявився плідним на нові разючі серіали. Мандалорець і Малюк знову у строю. Ні космічні динозаври-черепахи, ні пірати їм не страшні. Перезавантаження шпигунського бойовика, де колись виблискував Шварценеггер. Історія рокгрупи, де всі зраджували одне одному, і це народжувало світові хіти й альбом, який увійшов із продажу в першу десятку планети. Вуді Гаррельсон, який працює "сантехніком" Білого дому. А також Едвард Нортон і Меріл Стріп, які живуть у пору кліматичного апокаліпсису.

"Мандалорець"/The Mandalorian (3 сезон)

США, 2019 — 2023, космічний вестерн

Прем'єра: 1 березня

Платформа: Disney+

У ролях: Педро Паскаль, Кеті Сакхофф, Джанкарло Еспозіто

"Мандалорець" і "Андор" — два найуспішніші та максимально полярні продовжувачі славетної справи "Зоряних воєн". Якщо "Андор" став соціально-політичною фантастикою, геть-чисто позбавленої магії та навіть лазерних мечів, то в "Мандалорці" все це залишилося, так само, як і інші "чарівні" складові початкового дітища Джорджа Лукаса.

До того ж тепер ми добре знаємо, який вигляд має Дін Джарін, який не знімає шолом, а точніше, актор, який виконує його роль, – Педро Паскаль. І все завдяки прем'єрному постапокаліптичному серіалу "Останні з нас", де Педро Паскаль теж у центральній ролі. До того ж іпостась схожа: професійний воїн, який супроводжує дитину, до якої він почав плекати батьківські почуття, втративши свою сім'ю.

Дін Джарін і малюк Ґроґу вирушать на планету Мандалор, щоб головний герой зміг отримати прощення за те, що порушив Кодекс — не знімати шолом у присутності інших живих істот.

Важливу функцію в третьому сезоні "Мандалорця" гратиме Бо-Катан Крайз — колишня правителька Мандалора, яка, щоб мати право знову претендувати на планетарний престол, має в бою заволодіти чорним світловим мечем, який колись мав Джарін.

Пригоди на вас наваляться миттєво: разом із динозавром-черепахою та космічними піратами. Коротше, якщо ви чекаєте на видовищний і динамічний бойовик-казку — вам сюди.

Створенням третього сезону, який отримав назву "Буканьєр", займався той самий режисер і сценарист — Джон Фавро.

[ + – ] Трейлер серіалу "Мандалорець" (3 сезон)

"Правдива брехня"/True Lies

США, 2023, бойовик, трилер, детектив, комедія

Дата прем'єри: 1 березня

Платформа: CBS, Paramount+

У головних ролях: Еріка Ернандес, Джинджер Гонзага, Стів Хоуі

Це ремейк однойменного культового бойовика Джеймса Кемерона з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Кемерон тут виступив як один із виконавчих продюсерів.

За сюжетом, коли Гаррі вкотре затримується на роботі, його дружина Гелен починає підозрювати чоловіка в зраді. Щоб заспокоїти дружину, він запрошує її на романтичну поїздку в Париж, де намагається поєднати сімейне життя з виконанням чергової таємної місії. Несподівано домогосподарка дізнається, що її чоловік, який нібито працює комп'ютерним консультантом, насправді — міжнародний шпигун.

Актор Стів Хоуі зі своїми 192 см на зріст, плюс 88 кг, плюс ідеальна спортивна форма непогано замінює Арні. А з роллю його дружини чудово справляється акторка та комедіантка Джинджер Гонзага.

[ + – ] Трейлер серіалу "Правдива брехня", 2023

"Дейзі Джонс і The Six"/Daisy Jones & The Six

США, 2023, драма, музичний фільм, псевдобайопік

Дата прем'єри: 3 березня

Платформа: Amazon Prime Video

У ролях: Райлі Кіо, Каміла Морроне, Сем Клафлін

Цей псевдобіографічний серіал заснований на однойменній книзі американської письменниці Тейлор Дженкінс Рід про деякий популярний рокгурту "Дейзі Джонс і Шістка".

Якщо ви не любите музичних стрічок, не поспішайте відмовлятися дивитися: серіал не зовсім про це. Хоча сам сюжет проєкту представлений у документальному стилі, включаючи фонові інтерв'ю з групою. За сюжетом ідеться про популярну рокгрупу 1970-х років — від їхнього зльоту до розпаду на піку успіху. Справа в тому, що Тейлор Дженкінс Рейд розповіла, що основою її книги та сценарію є історія реального американо-британського гурту Fleetwood Mac.

І тут криється головний феномен. Починали вони як британська блюз-рокова команда, де Пітер Грін (він же — Пітер Ален Грінбаум) у 1968 році написав блюз-роковий шедевр Black Magic Woman, який знову виконав Сантана в 1970 (і по-своєму в 1990-х переспівав "Ти пішла рано-вранці"). Далі Грін пішов із групи, а ударник Флітвуд усе набирав і змінював склади. Так сталося, що в основному це були парочки. До того ж у групі став домінувати жіночий вокал, а стиль із блюзу став кантрі-поп-роком. Про чисте романтичне кохання.

Стосунки всередині групи Fleetwood Mac поступово почали нагадувати пристрасний мексиканський серіал. Усі музиканти були хіпі, звичаї були вільними, зради відбувалися часто, через що колектив регулярно лихоманило. У 1975 році вони покликали в групу гітариста Ліндсі Бакінгема — їхній музикант втік у секту "Діти Бога". Ліндсі погодився, але тільки зі своєю цивільною дружиною Стіві Нікс. Узяли обох.

І ось тут напруга пристрастей стала вдесятеро вищою. Всередині колективу все стало ще гірше: Бакінгем і Нікс розлучилися, до того ж Нікс пішла до ударника-засновника ансамблю Флітвуда.

Але в чому феномен? Чим гірші справи у Fleetwood Mac в особистому житті, тим краще вони писали пісні. Парадокс! Назва альбому Rumors 1977 під стать: це в перекладі "чутки". Усі учасники гурту писали пісні одне про одного. Але скандали, наркотики, образи лише підігрівали творчий градус. Ліндсі Бакінгем написав колишній пісню Go Your Own Way ("Іди своїм шляхом"), чим страшно її розчарував — пісня стала шлягером. Стіві у відповідь вибухнула ліричною річчю, яка стане світовим суперхітом Dreams ("Мрії"). Щоб ви зрозуміли, навіть у YouTube ця пісня набрала 194 млн переглядів.

Напевно, ви чули десь цю мелодійку. В інтерв'ю The Daily Mail у жовтні 2009 року Стіві Нікс згадувала: "Добре пам'ятаю ту ніч, коли написала Dreams. На ранок я увійшла в студію та вручила запис Ліндсі. Це був чорновий нарис, тільки з моїм вокалом і піаніно. І хоча він був злий на мене в той час, він послухав пісню, а потім подивився та посміхнувся. Те, що відбувалося між нами, було сумно. У нас у групі було кілька пар, але ніхто не впорався. Але як музиканти ми одне одного, як і раніше, поважали та змогли продовжувати роботу".

[ + – ] Суперхіт Fleetwood Mac Dreams, 1977

У результаті Fleetwood Mac випустили альбом, який протримався на першому місці Billboard 31 тиждень, а тираж його становив 40 млн дисків. Альбом Rumors входить до десятки найбільш продаваних альбомів світу. Учасники гурту стали мільйонерами та почали збирати стадіони.

Отже, серіал "Дейзі Джонс і The Six" — це історія феноменального творчого та комерційного успіху на тлі руйнівних пристрастей усередині цих парочок. Є що подивитися, як кажуть в Одесі!

[ + – ] Трейлер серіалу "Дейзі Джонс і The Six", 2023

"Сантехніки Білого дому"/The White House Plumbers

США, 2023, політична сатира, драма

Прем'єра: у березні (дата уточнюється)

Платформа: HBO

В ролях: Вуді Гаррельсон, Джастін Теру, Донал Глісон, Ліна Гіді

Політико-сатирична драма, заснована на романі 2007 року "Чесність" від авторів Егіля та Меттью Крога, які працювали адвокатами в адміністрації президента США Річарда Ніксона.

У розпал виборчої кампанії в штаб-квартирі Демократичної партії у Вашингтоні було встановлено підслуховувальний пристрій. Це було зроблено для збирання інформації таємною групою під назвою "Сантехніки Білого дому". Лідді й Гант — це оперативники, які стали членами цієї групи та працювали на користь адміністрації Річарда Ніксона. Їм доручили нібито займатися "ліквідацією витоків інформації", а фактично — шпигунством і збором компромату на конкурентів Ніксона.

Діяльність "сантехніків" призвела до зворотного результату, оскільки стала частиною матеріалів для розгляду з наступним Вотергейтським скандалом, у результаті якого Ніксон — єдиний із американських президентів — втратив найвищу посаду в результаті імпічменту.

Уже з ролика видно неповторну гру чудового Вуді Гаррельсона — суміш наївності, нахабства, цинізму та … чесності. Його персонажу явно лестило, що його обрали для "таємної місії".

[ + – ] Трейлер серіалу "Сантехніки Білого дому"

"Екстраполяції"/Extrapolations

США, 2023, драма, комедія, детектив, фантастика

Прем'єра: 17 березня

Платформа: Apple TV+

У ролях: Меріл Стріп, Кіт Герінґтон, Едвард Нортон, Тобі Магвайр

Надворі — 2060. Апокаліпсис підкрався непомітно. З одного боку, соціальні інститути перебувають в ідеальному стані, хвороби переможені, людству не загрожує нічого… крім глобального потепління. Проблема стає гострішою з кожним днем, і люди намагаються зрозуміти, як їм вижити в нових умовах. Однак деякі намагаються збагатитися на катастрофі, що наближається.

Серіал слід було б присвятити Греті Тунберг. Він із тієї ж когорти стрічок-попереджень, що й фільм, який наробив шуму у 2021 році, з Ді Капріо "Не дивіться вгору" (2021).

У будь-якому випадку тут — блискучий акторський склад, а Меріл Стріп зайнята в обох стрічках, що говорить про відомий рівень якості. Справа лише за дотепністю й фантазією сценаристів.

[ + – ] Трейлер серіалу "Екстраполяція"

