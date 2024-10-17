Адам і Єва ні до чого: люди тільки зараз розкривають приховане значення логотипа Apple

Дизайнер логотипа Роб Янофф розповів, що Стів Джобс у 70-х поставив завдання "не робити логотип милим". Спочатку логотип включав кольорові смуги, що відображало дух хіпі-культури того часу.

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Логотип Apple — один із найбільш упізнаваних у світі. Його простота і численні теорії про значення, особливо про символіку укусу, викликають захоплення. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Річард Лау, президент LOGO.com і експерт у сфері дизайну логотипів, підкреслює важливість впізнаваної емблеми для залучення клієнтів: "Компанії не можуть ігнорувати цінність чудового логотипа, оскільки він пов'язує компанію з потенційними клієнтами та залишається в їхній пам'яті".

Технологічний гігант Apple, відомий своїми пристроями та програмним забезпеченням, завоював відданих шанувальників у всьому світі, які щодня використовують продукцію з логотипом укушеного яблука. Ця емблема стала невіддільною частиною фірмового стилю компанії.

Експерти LOGO.com висунули теорію, що укус яблука може бути відсиланням до біблійної історії Адама і Єви, символізуючи спокусу знання і відкриття. Інші фанати Apple вважають, що логотип натякає на падіння яблука, яке надихнуло Ісаака Ньютона на відкриття законів гравітації та руху.

Однак сам дизайнер логотипа Роб Янофф, який створив цей символ 1977 року, спростував ці теорії, назвавши їх "міськими легендами". В інтерв'ю CreativeBits Янофф розповів, що, крім вказівки Стіва Джобса "не робити логотип милим", конкретного завдання не було. Він також зазначив, що ідея додати укус виникла для того, щоб люди розуміли, що це саме яблуко, а не вишня.

Спочатку логотип включав кольорові смуги, що відображало дух хіпі-культури того часу. Крім того, кольори символізували можливості комп'ютера Apple II, який уперше дозволив відтворювати кольорові зображення. Це також було зроблено для залучення молоді та шкіл, оскільки Стів Джобс прагнув впровадити комп'ютери в освітню систему.

Багато цікавих теорій навколо логотипу виявилися вигадкою. Янофф підтвердив, що укус був доданий для масштабу, щоб люди не плутали яблуко з вишнею. Він також зазначив, що "щось символічне є в тому, щоб відкусити від яблука", оскільки це універсальний досвід. Кумедно, що вже після створення логотипа його креативний директор нагадав йому про комп'ютерний термін "байт" (byte як одиниця виміру обсягу цифрової інформації співзвучний зі словом bite — кусати), і це стало вдалим збігом.

Логотип Apple залишається об'єктом захоплення через майже 50 років. У соцмережах, таких як X (колишній Twitter), користувачі захоплюються його неперевершеною впізнаваністю. Один із користувачів зазначив: "Це один із найбільш упізнаваних логотипів у світі", а інший додав: "Просто круто".

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