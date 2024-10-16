Apple Watch загадковим чином пророкує COVID за кілька днів до появи симптомів

Багато користувачів почали помічати, що їхній Apple Watch загадковим чином фіксує найменші зміни в організмі і повідомляє про потенційні проблеми зі здоров'ям. У гілці Reddit під заголовком "Додаток Vitals знав, що я захворію за три дні до того, як я це зрозумів" один користувач поділився знімком екрана зі своїми даними.

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Власники Apple Watch були вражені останнім оновленням, яке дає змогу передбачати хвороби ще до появи перших симптомів. Про це пише Daily Mail.

До цього пристрій уже здобув визнання за здатність виявляти серцеві проблеми та фіксувати падіння у літніх людей. Однак нова функція — застосунок Vitals, доступний з останньою версією операційної системи WatchOS 11, — тепер може прогнозувати поширені захворювання, як-от грип та COVID.

Власники Apple Watch були вражені останнім оновленням Фото: Daily Mail

Програма аналізує показники частоти серцебиття, дихання, температуру зап'ястя, рівень кисню в крові та тривалість сну, щоб відстежувати стан здоров'я користувача в реальному часі.

До цього пристрій уже отримав визнання за здатність виявляти серцеві проблеми та фіксувати падіння у літніх людей.

Багато користувачів почали помічати, що їхній Apple Watch загадковим чином фіксує найменші зміни в організмі та повідомляє про потенційні проблеми зі здоров'ям. У гілці Reddit під заголовком "Додаток Vitals знав, що я захворію за три дні до того, як я це зрозумів" один користувач поділився знімком екрана зі своїми даними.

Apple Watch загадковим чином фіксує найменші зміни в організмі Фото: Daily Mail

На ньому видно, що ключовий показник — температура зап'ястя — була вищою за норму протягом трьох днів. Застосунок повідомляє користувачів, якщо два або більше показники, такі як частота серцебиття, дихання або температура зап'ястя, виходять за межі норми

Ці зміни програма називає "відхиленнями". Наприклад, повідомлення може звучати так: "Під час сну частота вашого дихання і температура зап'ястя були вищими за звичайний".

Apple уточнює, що "повідомлення включатимуть персоналізоване повідомлення, що пояснює можливі причини змін, щоб ви могли краще зрозуміти свій стан".

Один із користувачів отримав такі повідомлення протягом двох днів, а на третій день у нього розвинувся грип. Він зазначив: "Прокинувся сьогодні з відчуттям слабкості. Зараз уже ближче до вечора, і в мене починається звичний головний біль. Я захворів".

Цей користувач виявився не єдиним, хто помітив дивовижну нову функцію Apple Watch. Один із коментаторів на Reddit написав: "Я почав використовувати Vitals з моменту його запуску, і відтоді хворів двічі. Обидва рази додаток знав за кілька днів до того, як я відчув нездужання".

Користувач X (раніше відомої як Twitter) Рорі Еванс додав: "Мої Apple Watch за кілька днів до того, як тест показав позитивний результат на COVID, помітили зміни в моїх життєвих показниках! Це дуже розумна і корисна технологія, особливо в такому швидкому світі".

Багато користувачів були здивовані, дізнавшись про цю функцію, як зазначив один з них: "Я навіть не знав, що Apple Watch вимірює температуру зап'ястя, поки не побачив цей пост...".

Інший користувач підтвердив подібний досвід: "У мене було те ж саме, я досі хворію, але годинник помітив це раніше за мене".

Деякі власники Apple Watch також зазначили, що застосунок виявляв незвичайні показники після вакцинації, ще до того, як почали проявлятися побічні ефекти.

"Мій годинник знав, що я не в порядку після щеплень від COVID і грипу, оскільки всі три показники (температура зап'ястя, частота серцебиття і дихання) показали відхилення. Саме так я зрозумів, що не зовсім здоровий, це дивно", — поділився ще один користувач Reddit.

Важливо зазначити, що Apple не стверджує, що її пристрої можуть чудесним чином діагностувати або лікувати медичні стани. Натомість компанія позиціює додаток як інструмент, який допомагає користувачам краще зрозуміти своє здоров'я.

Користувачі можуть налаштувати повідомлення, які надходитимуть, якщо показники виходять за межі норми. "Коли два або більше показники виходять за межі звичайного діапазону, користувачі отримують повідомлення з поясненням, як зміни можуть бути пов'язані з різними аспектами їхнього життя, як-от зміна висоти, споживання алкоголю або навіть хвороба", — пояснює представник Apple.

Додаток Vitals використовує алгоритм, розроблений на основі даних реальних користувачів у рамках дослідження Apple Heart and Movement Study, яке спрямоване на краще розуміння зв'язку між здоров'ям серця і фізичною активністю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, Apple надала на "Glowtime" розумні годинники Apple Watch Series 10 і Apple Watch Ultra 2, навушники AirPods 4, а також iPhone нового покоління — 16 і 16 Pro.

У 2025 році Apple також представить iPhone 17 Pro. За даними інсайдерів, смартфон вона матиме один елемент управління гучністю, рингтоном та іншими функціями.