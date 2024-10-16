Apple Watch загадочным образом предсказывает COVID за несколько дней до появления симптомов

Многие пользователи начали замечать, что их Apple Watch загадочным образом фиксирует малейшие изменения в организме и сообщает о потенциальных проблемах со здоровьем. В ветке Reddit под заголовком "Приложение Vitals знало, что я заболею за три дня до того, как я это понял" один пользователь поделился снимком экрана со своими данными.

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Владельцы Apple Watch были поражены последним обновлением, которое позволяет предсказывать болезни еще до появления первых симптомов. Об этом пишет Daily Mail.

До этого устройство уже получило признание за способность выявлять сердечные проблемы и фиксировать падения у пожилых людей. Однако новая функция — приложение Vitals, доступное с последней версией операционной системы WatchOS 11, — теперь может прогнозировать распространенные заболевания, такие как грипп и COVID.

Владельцы Apple Watch были поражены последним обновлением Фото: Daily Mail

Программа анализирует показатели частоты сердцебиения, дыхания, температуру запястья, уровень кислорода в крови и продолжительность сна, чтобы отслеживать состояние здоровья пользователя в реальном времени.

До этого устройство уже получило признание за способность выявлять сердечные проблемы и фиксировать падения у пожилых людей.

Многие пользователи начали замечать, что их Apple Watch загадочным образом фиксирует малейшие изменения в организме и сообщает о потенциальных проблемах со здоровьем. В ветке Reddit под заголовком "Приложение Vitals знало, что я заболею за три дня до того, как я это понял" один пользователь поделился снимком экрана со своими данными.

Apple Watch загадочным образом фиксирует малейшие изменения в организме Фото: Daily Mail

На нем видно, что ключевой показатель — температура запястья — была выше нормы в течение трех дней. Приложение уведомляет пользователей, если два или более показателя, таких как частота сердцебиения, дыхания или температура запястья, выходят за пределы нормы

Эти изменения программа называет "отклонениями". Например, уведомление может звучать так: "Во время сна частота вашего дыхания и температура запястья были выше обычного".

Apple уточняет, что "уведомления будут включать персонализированное сообщение, объясняющее возможные причины изменений, чтобы вы могли лучше понять свое состояние".

Один из пользователей получил такие уведомления в течение двух дней, а на третий день у него развился грипп. Он отметил: "Проснулся сегодня с чувством слабости. Сейчас уже ближе к вечеру, и у меня начинается привычная головная боль. Я заболел".

Этот пользователь оказался не единственным, кто заметил удивительную новую функцию Apple Watch. Один из комментаторов на Reddit написал: "Я начал использовать Vitals с момента его запуска, и с тех пор болел дважды. Оба раза приложение знало за пару дней до того, как я почувствовал недомогание".

Пользователь X (ранее известной как Twitter) Рори Эванс добавил: "Мои Apple Watch за несколько дней до того, как тест показал положительный результат на COVID, заметили изменения в моих жизненных показателях! Это очень умная и полезная технология, особенно в таком быстром мире".

Многие пользователи были удивлены, узнав об этой функции, как отметил один из них: "Я даже не знал, что Apple Watch измеряет температуру запястья, пока не увидел этот пост…".

Другой пользователь подтвердил подобный опыт: "У меня было то же самое, я до сих пор болею, но часы заметили это раньше меня".

Некоторые владельцы Apple Watch также отметили, что приложение выявляло необычные показатели после вакцинации, еще до того, как начали проявляться побочные эффекты.

"Мои часы знали, что я не в порядке после прививок от COVID и гриппа, поскольку все три показателя (температура запястья, частота сердцебиения и дыхания) показали отклонения. Именно так я понял, что не совсем здоров, это удивительно", — поделился еще один пользователь Reddit.

Важно отметить, что Apple не утверждает, что ее устройства могут чудесным образом диагностировать или лечить медицинские состояния. Вместо этого компания позиционирует приложение как инструмент, который помогает пользователям лучше понять свое здоровье.

Пользователи могут настроить уведомления, которые будут приходить, если показатели выходят за пределы нормы. "Когда два или более показателя выходят за пределы обычного диапазона, пользователи получают уведомление с пояснением, как изменения могут быть связаны с различными аспектами их жизни, такими как изменение высоты, потребление алкоголя или даже болезнь", — поясняет представитель Apple.

Приложение Vitals использует алгоритм, разработанный на основе данных реальных пользователей в рамках исследования Apple Heart and Movement Study, которое направлено на лучшее понимание связи между здоровьем сердца и физической активностью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Apple предоставила на "Glowtime" умные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, наушники AirPods 4, а также iPhone нового поколения — 16 и 16 Pro.

В 2025 году Apple также представит iPhone 17 Pro. По данным инсайдеров, смартфон будет иметь один элемент управления громкостью, рингтоном и другими функциями.