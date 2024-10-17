Адам и Ева не при чем: люди только сейчас раскрывают скрытое значение логотипа Apple

Дизайнер логотипа Роб Янофф рассказал, что Стив Джобс в 70-х поставил задачу "не делать логотип милым". Изначально логотип включал цветные полосы, что отражало дух хиппи-культуры того времени.

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Логотип Apple — один из самых узнаваемых в мире. Его простота и многочисленные теории о значении, особенно о символике укуса, вызывают восхищение. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Ричард Лау, президент LOGO.com и эксперт в области дизайна логотипов, подчеркивает важность узнаваемой эмблемы для привлечения клиентов: "Компании не могут игнорировать ценность отличного логотипа, так как он связывает компанию с потенциальными клиентами и остается в их памяти".

Технологический гигант Apple, известный своими устройствами и программным обеспечением, завоевал преданных поклонников по всему миру, которые ежедневно используют продукцию с логотипом укушенного яблока. Эта эмблема стала неотъемлемой частью фирменного стиля компании.

Эксперты LOGO.com выдвинули теорию, что укус яблока может быть отсылкой к библейской истории Адама и Евы, символизируя искушение знания и открытия. Другие фанаты Apple считают, что логотип намекает на падение яблока, которое вдохновило Исаака Ньютона на открытие законов гравитации и движения.

Однако сам дизайнер логотипа Роб Янофф, который создал этот символ в 1977 году, опроверг эти теории, назвав их "городскими легендами". В интервью CreativeBits Янофф рассказал, что, кроме указания Стива Джобса "не делать логотип милым", конкретного задания не было. Он также отметил, что идея добавить укус возникла для того, чтобы люди понимали, что это именно яблоко, а не вишня.

Изначально логотип включал цветные полосы, что отражало дух хиппи-культуры того времени. Кроме того, цвета символизировали возможности компьютера Apple II, который впервые позволил воспроизводить цветные изображения. Это также было сделано для привлечения молодежи и школ, так как Стив Джобс стремился внедрить компьютеры в образовательную систему.

Многие интересные теории вокруг логотипа оказались выдумкой. Янофф подтвердил, что укус был добавлен для масштаба, чтобы люди не путали яблоко с вишней. Он также отметил, что "что-то символичное есть в том, чтобы откусить от яблока", так как это универсальный опыт. Забавно, что уже после создания логотипа его креативный директор напомнил ему о компьютерном термине "байт" (byte как единица измерения объема цифровой информации созвучен со словом bite – кусать), и это стало удачным совпадением.

Логотип Apple остается объектом восхищения спустя почти 50 лет. В соцсетях, таких как X (бывший Twitter), пользователи восхищаются его непревзойденной узнаваемостью. Один из пользователей отметил: "Это один из самых узнаваемых логотипов в мире", а другой добавил: "Просто круто".

Напомним, Apple Watch загадочным образом предсказывает COVID за несколько дней до появления симптомов. Устройство фиксирует малейшие изменения в организме и сообщает о потенциальных проблемах со здоровьем.

Также напомним, в 2025 году Apple также представит iPhone 17 Pro. По данным инсайдеров, смартфон будет иметь один элемент управления громкостью, рингтоном и другими функциями.